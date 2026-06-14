Οι πολίτες της Ελβετίας, απορρίπτουν, μέσω του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα σήμερα, την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις.

Η τάση της καταμέτρησης έδειχνε ότι το 55% ψήφισε κατά της πρότασης και το 45% υπέρ.

Την πρόταση είχε καταθέσει το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το οποίο διατηρεί εδώ και χρόνια σκληρή αντιμεταναστευτική γραμμή. Το κόμμα υποστήριξε ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μείωνε τις πιέσεις στις μεταφορές, τη στέγαση και το περιβάλλον.

Ωστόσο, πολλοί πολίτες και επιχειρηματικοί φορείς εξέφρασαν προβληματισμό, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έθετε σε κίνδυνο τη συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα επηρέαζε σοβαρά την οικονομία και την πρόσβαση της χώρας στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας αυξήθηκε από 7,3 εκατομμύρια το 2002 σε 9,1 εκατομμύρια σήμερα, με το 27% των κατοίκων να μη διαθέτουν ελβετική υπηκοότητα.

Οι πολέμιοι της πρότασης αυτής τόνισαν επίσης ότι η χώρα βασίζεται σε ξένους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της υγείας και της φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ προειδοποίησαν ότι ο περιορισμός της μετανάστευσης θα επιδείνωνε τις ελλείψεις προσωπικού.

Η Ελβετία εφαρμόζει σύστημα άμεσης δημοκρατίας, στο οποίο σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω δημοψηφισμάτων, αρκεί να συγκεντρωθούν 100.000 υπογραφές για τη διεξαγωγή πανεθνικής ψηφοφορίας.

Πηγή: skai.gr