Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 8:30 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Σκαρίνου, με θύμα τον 61χρονο μοτοσικλετιστή Χρίστο Σιάηλο, από το Γέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα περίπου δέκα μοτοσικλετιστών ξεκίνησε από τη Λευκωσία με προορισμό τα ορεινά. Σε κάποια στιγμή ο προτελευταίος οδηγός, ενώ κινείτο στον αυτοκινητόδρομο, στην προσπάθειά του να αποφύγει σκύλο που είχε προηγουμένως χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του τύπου chopper και έπεσε στην άσφαλτο.

Ο τελευταίος μοτοσικλετιστής δεν τον αντιλήφθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 61χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση.

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