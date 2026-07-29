Καλά νέα για 10.000 δικαιούχους του ΓεΣΥ οι οποίοι τους τελευταίους μήνες κατέβαλλαν συνεισφορά πέραν των €20 για να εξασφαλίσουν το φάρμακο που χρειάζονται.

Οι προσπάθειες οργανωμένων ασθενών και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας τελικά απέδωσαν έπειτά και από την επίτευξη συμφωνίας με την εταιρεία εισαγωγής και από την 1η Αυγούστου, αντί για €22 που κατέβαλλαν, θα καταβάλλουν €8.

Παράλληλα, και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι ασθενείς θα έχουν από τον ερχόμενο Νοέμβριο και εναλλακτική επιλογή την οποία θα μπορούν να λαμβάνουν με μηδενική συνεισφορά αφού στο ΓεΣΥ αναμένεται να ενταχθεί το γενόσιμο σκεύασματα του αντιπηκτικού που σήμερα λαμβάνουν.

Η αλλαγή, αφορά το Eliquis, ένα από του στόματος αντιπηκτικό φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των νεότερων αντιπηκτικών (NOACs) και χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόληψη και αντιμετώπιση θρομβώσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση της συνεισφοράς ο ΟΑΥ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ότι, «έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) του φαρμακευτικού προϊόντος Eliquis, σύμφωνα με την οποία, από την 1η Αυγούστου 2026, το μέγιστο ποσό της Συνεισφοράς ΙΙ που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ για το συγκεκριμένο προϊόν καθορίζεται στα €8 ανά συσκευασία».

Με τη συφωνία, προστίθεται, «επιλύεται το πρόβλημα που προέκυψε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν, ως αποτέλεσμα των επανατιμολογήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων που ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, η συνεισφορά ΙΙ για το συγκεκριμένο προϊόν αυξήθηκε σημαντικά, ανερχόμενη στα €22,53 και €22,54 ανά συσκευασία για τις περιεκτικότητες 2,5 mg και 5 mg, αντίστοιχα».