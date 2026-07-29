Σύγχρονο νοσηλευτήριο θ’ αποκτήσει σε λίγο καιρό ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, αφού η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε έγκριση για την μετατροπή του Κέντρου Αποκατάστασης και Ανακουφιστικής φροντίδας Εδέμ (Eden Medical Center), που βρίσκεται στην Τερσεφάνου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έναν ακριβώς χρόνο μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του Eden από τον Όμιλο Υγείας, που φιλοδοξεί να ενισχύσει στρατηγικά τη θέση του ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στην Κύπρο.

Το έργο, που εκτιμάται στο €1 εκατ., αφορά σε προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο κέντρο αποκατάστασης, ευεξίας και φροντίδας, με σκοπό την αλλαγή της χρήσης του σε νοσηλευτική μονάδα, δυναμικότητας 95 κλινών. Οι εργασίες, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής, δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 8 μήνες. Αυτές περιλαμβάνουν μετατροπές στα δύο κύρια κτήρια και τη δημιουργία μεταλλικής συνδετικής γέφυρας μεταξύ τους. Συγκεκριμένα θα γίνει διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των δωματίων στους ορόφους των κτηρίων, νέοι χώροι υγιεινής και αποδυτήρια στο υπόγειο και το ισόγειο του κτηρίου A και στο ισόγειο του κτηρίου B. Το συνολικό εμβαδόν των τεμαχίων υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 29.346 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το νέο νοσηλευτήριο θα προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και νοσηλείας, καλύπτοντας περισσότερες από πέντε ιατρικές ειδικότητες με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες αποκατάστασης μετεγχειρητικών περιστατικών, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες και λογοθεραπείες.

Η επέκταση του Ομίλου Υγείας προκάλεσε ικανοποίηση στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, ο δήμαρχος του οποίου εξέφρασε την ελπίδα ν’ ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες επενδύσεις στην περιοχή. «Τέτοιου είδους αναπτύξεις στον τομέα της υγείας είναι ευπρόσδεκτες και καλοδεχούμενες στον Δήμο μας. Θ’ αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, συνεπώς θεωρούμε πως αυτό το έργο ίσως προσελκύσει και διάφορες άλλες υπηρεσίες υγείας, συναφείς με το αντικείμενο της κλινικής», ανέφερε στον «Φ» ο Κύπρος Ανδρονίκου, υποδεικνύοντας πως αυτό το έργο «είναι καλό για την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Λάρνακας».

Το Ιατρικό Κέντρο Εδέμ στην Τερσεφάνου ιδρύθηκε το 2018 και κατά την περίοδο της πανδημίας λειτούργησε και ως χώρος φιλοξενίας ασθενών με covid-19. Προσέφερε υπηρεσίες αποκατάστασης σε άτομα που είτε είχαν υποστεί τραυματισμό ή αναπηρία, είτε είχαν νευρολογικά, μετεγχειρητικά, αναπνευστικά και καρδιολογικά. Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας απευθύνονταν σε άτομα με σοβαρές ασθένειες.

Η εξαγορά του από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, που έχει ως κύριο μέτοχο την ECM Partners, αποτελεί στρατηγική επέκταση για τη δημιουργία ολοκληρωμένου φάσματος ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας βρίσκεται και το νοσηλευτήριο Υγεία στη Λεμεσό, που ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο, που είναι πλήρως ενταγμένο στο ΓεΣΥ.