Σε επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €3.000 προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), μετά από διαπίστωση παρατυπιών στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης από ειδικό γιατρό με ειδικότητα την οφθαλμολογία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η παράβαση αφορούσε υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για επίσκεψη που δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς και για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί σε προγενέστερο στάδιο στον ίδιο ασθενή και όχι κατά την επίσκεψη για την οποία ο γιατρός ζητούσε να πληρωθεί.

Μάλιστα και όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν η μοναδική, καθώς πρόκειται για επανάληψη της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά, από τον ίδιο γιατρό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα αιτήματα αποζημίωσης δεν υποβάλλονταν απευθείας από τον ίδιο, αλλά από υπάλληλο του γιατρού, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού του στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ κάτι το οποίο παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας του Συστήματος.

Ο ΟΑΥ, τονίζει στην ανακοίνωση του ότι η επιβολή διοικητικών προστίμων αποτελεί μέρος των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόζονται «για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ορθής διαχείρισης των πόρων και της αξιοπιστίας του ΓεΣΥ».

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης των παρόχων, βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι σήμερα ο ΟΑΥ έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους €81.000 σε ένα νοσηλευτήριο και έξι γιατρούς του ΓεΣΥ για διάφορα παραμπτώματα.

Μεταξύ αυτών η περίπτωση του νοσηλευτηρίου το οποίο παρέλειπε να υποβάλλει τις απαιτήσεις του για αποζημίωση έγκαιρα με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να αλλοιώνεται ταυτόχρονα και το ιατρικό ιστορικό των ασθενών αλλά και ο πλαστικός χειρουργός ο οποίος ζητούσε αποζημιώσεις καταχωρώντας στο λογισμικό του ΓεΣΥ την ίδια φωτογραφία για διαφορετικούς ασθενείς.