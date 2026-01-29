Πρόστιμο ύψους €30.000 καλείται να καταβάλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ιδιωτικό νοσοκομείο του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η αιτία, μάλιστα, για την οποία αποφασίστηκε η επιβολή του συγκεκριμένου διοικητικού προστίμου, προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΑΥ, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως αναμενόμενη.

Το εν λόγω νοσηλευτήριο, κατ’ επανάληψη, καθυστερούσε να υποβάλει τα αιτήματα του για αποζημίωση από τον Οργανισμό με αποτέλεσμα, να παρέρχεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το λογισμικό επιτρέπει την καταχώρησή τους και να υποχρεώνεται έτσι ο ΟΑΥ να προχωρεί ο ίδιος στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πληρώσει τον παρόχο για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στους ασθενείς.

Η καθυστέρηση, βεβαίως, στην υποβολή των αιτημάτων είχε ως αποτέλεσμα και την αλλοίωση του ιστορικού των ασθενών, καθώς το προφίλ των δικαιούχων δεν ενημερωνόταν έγκαιρα στο σύστημα πληροφορικής με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται κενό στις διαθέσιμες προς τους άλλους παρόχους πληροφορίες.

Το σύστημα πληροφορικής, εξήγησε στον «Φ» ο αρμόδιος διευθυντής του ΟΑΥ, Κωνσταντίνος Παναγίδης, «επιτρέπει την καταχώρηση αιτημάτων για αποζημίωση για χρονικά διάστημα μέχρι και 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, το λογισμικό “κλειδώνει” και ο πάροχος δεν μπορεί να κάνει την καταχώρηση. Αποτέλεσμα, να αναλαμβάνει ο ΟΑΥ την καταχώρηση των δεδομένων για να μπορέσει να γίνει και η σχετική πληρωμή».

Επειδή, πρόσθεσε ο κ. Παναγίδης, «το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, κατ’ επανάληψη καθυστερούσε να υποβάλει τα αιτήματα του για αποζημίωση, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση από τον ΟΑΥ με στόχο τη συμμόρφωση του παρόχου».

Πέρα «από το γεγονός ότι δεν ακολουθούνται οι κανονισμοί, όπως αυτοί εφαρμόζονται για όλους τους παρόχους, στην προκειμένη περίπτωση τα νοσηλευτήρια, πέραν του ότι ο ΟΑΥ επιφορτίζεται με μια εργασία την οποία πρέπει να φέρνει εις πέρας ο πάροχος και όχι ο Οργανισμός, με την καθυστέρηση αυτή, δεν υπάρχει ούτε σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του ιστορικού των ασθενών».

Με αυτά τα δεδομένα, «κρίθηκε ότι θα έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται πρόστιμο, ίσως όχι τόσο μεγάλο, σε παρόχο για καθυστέρηση στην καταχώρηση αιτημάτων για αποζημίωση».