Ολοκληρώθηκε χθες η αντεξέταση της βασικής μάρτυρα κατηγορίας στην πολύκροτη υπόθεση με τους οκτώ ασθενείς που υπέστησαν τύφλωση μετά από επέμβαση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας στις 13/10/2020.

Ο λόγος για την 67χρονη νοσηλεύτρια κίνησης που εκτελούσε καθήκοντα κατά τις επεμβάσεις που έκαναν οι δυο κατηγορούμενοι οφθαλμίατροι σε 10 ασθενείς με καταρράκτη.

Στη βάση της μαρτυρίας της η κατηγορούσα Αρχή επιδιώκει να καταδείξει ότι οι δυο οφθαλμίατροι χρησιμοποιούσαν τα ίδια αναλώσιμα με αποτέλεσμα οι οκτώ ασθενείς να προσβληθούν από το βακτήριο «ψευδομονάς» που οδήγησε στην τύφλωσή τους. Την ίδια στιγμή η υπεράσπιση αμφισβητεί τη γραμμή αυτή.

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν από τη χθεσινή δικάσιμο είχε να κάνει με τις «κασέτες» που χρησιμοποιούνταν σε ειδικό μηχάνημα μέσω του οποίου γίνονταν οι επεμβάσεις. Η θέση της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, που αναδείχθηκε κατά την εξέταση της μάρτυρος ήταν ότι καινούργια «κασέτα» στο μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε μόνο στον 1ο ασθενή, στον 4ο και στον 10ο. Δηλαδή τρεις «κασέτες» αντί 10, όπως ήταν η θέση που εκφράστηκε. Όπως υποδείχθηκε, οι δυο από τους δέκα που δεν προσβλήθηκαν από το βακτήριο ήταν ο 4ος και ο 10ος ασθενής (είχαν καινούργιες «κασέτες»). Χθες, ωστόσο, ο Ηλίας Στεφάνου κατά την αντεξέταση της μάρτυρα υπέβαλε ξεκάθαρα ότι μόνο δυο «κασέτες» χρησιμοποιήθηκαν, προφανώς για να αντικρούσει και τη θέση πως το συγκεκριμένο αναλώσιμο ήταν η αίτια μετάδοσης της ψευδομονάδας.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, οπότε θα καταθέσει ενόρκως ο λοιμοξιολόγος του Υπουργείο Υγείας που έκανε έκθεση για το σοβαρό αυτό περιστατικό.