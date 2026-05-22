Τέλος στην ανεξέλεγκτη αλληλοκάλυψη μεταξύ προσωπικών γιατρών και στο φαινόμενο ένας γιατρός να παρακολουθεί χιλιάδες ασθενείς εκμεταλλευόμενος τον θεσμό της αναπλήρωσης που εφαρμόζει το Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για σκοπούς κάλυψης των αναγκών των πολιτών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γιατροί τους αδυνατούν να τους εξυπηρετήσουν.

Από την 1η Ιουνίου, τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί με τους οποίους μπαίνουν όρια τόσο στον χρόνο διάρκειας των αναπληρώσεων όσο και στον συνολικό αριθμό δικαιούχων που θα μπορεί να εξυπηρετεί ένας γιατρός όταν αντικαθιστά συνάδελφο του.

Οι νέοι κανονισμοί, δεν είναι βεβαίως καθόλου άσχετοι με τα όσα είχαν αναφερθεί τον περασμένο χρόνο στη Βουλή, όταν τέθηκε υπό συζήτηση η πρακτική που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα κάποιοι προσωπικοί γιατροί οι οποίοι όταν συμπλήρωναν το όριο των 2.500 δικαιούχων που τους επιτρέπει ο νόμος, ενέγραφαν επιπρόσθετους δικαιούχους σε συναδέλφους τους οποίους μονίμως αντικαθιστούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διεξήχθη μετά τις δημόσιες καταγγελίες πολιτών, των οποίων τα παιδιά ενώ παρακολοθούνταν από τον παιδίατρο που τα παρακολουθούσε και προ της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, ήταν εγγεγραμμένα σε καταλόγους άλλων παιδιάτρων του ΓεΣΥ τους οποίους, οι ίδιοι, όπως ανέφεραν και ενώπιον της Βουλής, δεν γνώριζαν.

Ο ΟΑΥ, κατά τις συγκεκριμένες συζητήσεις, αναγνωρίζοντας το «παραθυράκι» εκμετάλλευσης από κάποιους γιατρούς που άφηναν οι κανονισμοί που μέχρι και σήμερα εφαρμόζονται, δεσμεύτηκε ενώπιον της Βουλής για προώθηση μέτρων συγκράτησης του φαινομένου και χθες, ενημέρωσε σχετικά όλους τους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ για τις νέες ρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο.

Βάσει, λοιπόν, των νέων κανονισμών, ένας προσωπικός γιατρός θα μπορεί να αντικαθιστά μέχρι τέσσερις συναδέλφους του ταυτόχρονα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο συνολικός αριθμός δικαιούχων που εξυπηρετεί δεν υπερβαίνει τις 5.000, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που είναι εγγεγραμμένοι στον δικό του κατάλογο.

Την ίδια ώρα, ο κάθε προσωπικός γιατρός θα έχει τη δυνατότητα να ορίσει περισσότερους από έναν αντικαταστάτες του για την ίδια χρονική περίοδο αναπλήρωσης.

Για να είναι δυνατή η αντικατάσταση, ωστόσο, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση/ ενημέρωση του ΟΑΥ προς τους προσωπικούς γιατρούς, οι αναπληρώσεις θα επιτρέπονται μόνο όταν ο γιατρός λόγω κωλύματος αδυνατεί να παρέχει υπηρεσίες, όταν ο γιατρός βρίσκεται σε καθήκον εφημερίας, όταν οι γιατροί συστεγάζονται.

Με βάση πάντα τους νέους κανονισμούς, προσωπικός γιατρός μπορεί να απουσιάζει λόγω:

>> Ασθένειας.

>> Άδειας αναπαύσεως.

>> Άδειας μητρότητας ή πατρότητας.

>> Συμμετοχής σε συνέδρια.

>> Επαγγελματικές υποχρεώσεις.

>> Προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Η συνολική διάρκεια αναπλήρωσης λόγω κωλύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Σε περιπτώσεις μεγαλύτερης απουσίας, ο γιατρός πρέπει να υποβάλει ειδικό αίτημα στον ΟΑΥ ή ακόμη και να ανακαλεί προσωρινά την εγγραφή του ως παροχέας υπηρεσιών προσωπικού ιατρού.

Σε ό,τι αφορά τις εφημερίες των προσωπικών γιατρών, δηλαδή, όταν ένας γιατρός αδυνατεί να βρίσκεται στον καθήκον όταν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα λειτουργίας των εφημερευόντων ιατρείων του ΓεΣΥ, θα υποχρεούται να ορίζει αντικαταστάτη αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εφημερίας και όχι για τη γενική εξυπηρέτηση των δικαιούχων του.

Οι νέοι κανονισμοί ρυθμίζουν, επίσης, τις περιπτώσεις συστέγασης προσωπικών ιατρών. Γιατρών που στεγάζονται δηλαδή σε πολυιατρεία.

Και στην περίπτωση αυτή, ο ΟΑΥ καθορίζει πλέον όρια ώστε η συνεχόμενη διάρκεια αναπλήρωσης λόγω συστέγασης να μην ξεπερνά τις 60 ημέρες ανά αίτημα.

«Η αναπλήρωση λόγω συστέγασης εφαρμόζεται αποκλειστικά μεταξύ προσωπικών γιατρών που στεγάζονται στο ίδιο υποστατικό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας», διευκρινίζει ο ΟΑΥ.

Ο ΟΑΥ, εισάγει στο Σύστημα και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για ενημέρωση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι προσωπικοί ιατροί πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς τους για την περίοδο απουσίας, τη διάρκεια της αναπλήρωσης και τα στοιχεία του αντικαταστάτη γιατρού.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται μέσω προσωπικού ιατρείου, αυτόματου τηλεφωνητή, SMS, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο του ιατρείου.

Στη γραπτή ενημέρωση των προσωπικών γιατρών για τους νέους κανονισμούς, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, περιλαμβάνει και συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για σκοπούς καταχώρησης των αναπληρώσεων/αντικαταστάσεων στο λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ.

Καταλήγοντας πάντως στη σχετική ανακοίνωση του ο Οργανισμός, ξεκαθαρίζει ότι: «Η αναπληρωματική υπηρεσία προσωπικών γιατρών εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Αναπληρωματική Υπηρεσία Προσωπικού Ιατρού) Αποφάσεων και δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του προσωπικού γιατρού να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του».