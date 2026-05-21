Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού και αποδοτικού Συστήματος Υγείας. Στην Κύπρο, ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) έχει εδραιωθεί ως κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη φροντίδα της υγείας των δικαιούχων και στην αποτελεσματική λειτουργία του ΓεΣΥ. Η θετική ανταπόκριση των πολιτών, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), επιβεβαιώνουν ότι ο θεσμός εξελίσσεται διαρκώς, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Σημαντικό όφελος για τους δικαιούχους

Στην καρδιά του ΓεΣΥ, ο Προσωπικός Ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του δικαιούχου με το Σύστημα Υγείας και τον βασικό πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι ο ιατρός που γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς, παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών — από την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία μέχρι τη συστηματική παρακολούθηση.

Παράλληλα, ο Προσωπικός Ιατρός λειτουργεί ως «πλοηγός» στο σύστημα, παραπέμποντας σε Ειδικούς Ιατρούς, σε Άλλους Επαγγελματίες Υγείας ή σε άλλες Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας εντός ΓεΣΥ, όταν αυτό είναι αναγκαίο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τον σωστό συντονισμό της θεραπευτικής πορείας του δικαιούχου.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος του στη διαχείριση χρόνιων ασθενειών, όπως για παράδειγμα ο διαβήτης και η υπέρταση, όπου παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του ασθενούς, μειώνοντας τις επιπλοκές και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του.

Μέσα από τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, ο ΟΑΥ ενισχύει ένα μοντέλο φροντίδας υγείας που δίνει έμφαση στη συνέχεια της παρακολούθησης, στη σωστή καθοδήγηση του ασθενούς και στην έγκαιρη παρέμβαση.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει με εμπιστοσύνη τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, ενώ ταυτόχρονα αντανακλούν τη συνεχή προσπάθεια του ΟΑΥ για αναβάθμιση και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συγκεκριμένα, το 2020 στους καταλόγους των Προσωπικών Ιατρών υπήρχαν εγγεγραμμένοι 854.550 δικαιούχοι, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20%. Ταυτόχρονα, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 2,7 εκατομμύρια επισκέψεις σε ΠΙ, ενώ το 2025 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 4 εκατομμύρια επισκέψεις, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 45%.

Συνεχής βελτίωση του θεσμού

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν εφησυχάζει. Επενδύει σταθερά στη συνεχή αναβάθμιση του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, με στόχο τη βελτίωση τόσο της εμπειρίας των δικαιούχων όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή δεικτών απόδοσης και ποιοτικών κριτηρίων στην αμοιβή των Προσωπικών Ιατρών ενισχύει τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο ΟΑΥ προχωρά στη συνεχή αναβάθμιση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και θέτει σαφή κριτήρια για την ορθολογική παραπομπή σε Ειδικούς Ιατρούς, στοχεύοντας στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στη στοχευμένη φροντίδα υγείας. Η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένες, καθορισμένες περιπτώσεις (όπως η έκδοση επαναλαμβανόμενης συνταγής) βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ η εφαρμογή της οδηγίας για τα επείγοντα παραπεμπτικά διασφαλίζει ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για σφαιρική, ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ΓεΣΥ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ο ΟΑΥ υλοποιεί τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης για τον ρόλο και τις υπηρεσίες του Προσωπικού Ιατρού, καθώς και για τη σημασία της σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή. Οι εκστρατείες περιλαμβάνουν δράσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και ενημερωτικό υλικό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ όσο και σε έντυπη μορφή στα ιατρεία των Προσωπικών Ιατρών.

Ο Προσωπικός Ιατρός ως σύμμαχος πρόληψης και υγείας

Ο Προσωπικός Ιατρός δεν επικεντρώνεται μόνο στη θεραπεία, αλλά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στην πρόληψη, η οποία αποτελεί βασικό άξονα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓεΣΥ. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα πρώτα σημάδια μιας ασθένειας και παρεμβαίνοντας πριν αυτή εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή, μπορεί να εντοπίζει τις εξατομικευμένες ανάγκες του και να τον παροτρύνει σε διενέργεια προληπτικών ελέγχων στις περιπτώσεις που συντρέχει ιατρική ανάγκη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και καθοδηγώντας τον στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας του δικαιούχου, παρέχοντας τις απαραίτητες επιστημονικές συμβουλές για εμβολιασμούς, διατροφή, άσκηση και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Ωστόσο, παρά τη σημαντικότητα της πρόληψης και τον ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός του ΠΙ στην προαγωγή της εντός του Συστήματος, χρειάζεται ακόμη αρκετή προσπάθεια και στοχευμένες ενέργειες για την εμπέδωση της αξίας της πρόληψης στη συνείδηση των δικαιούχων. Αυτό καταδεικνύεται από τα χαμηλά έως μέτρια επίπεδα συμμετοχής των δικαιούχων στους προληπτικούς ελέγχους υγείας που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ.

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο καθοριστικός ρόλος του Προσωπικού Ιατρού, αλλά και η σημασία των δράσεων του ΟΑΥ για ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΥ προγραμματίζει νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης και την αξία της διενέργειας των προληπτικών εξετάσεων που προσφέρονται μέσω του ΓεΣΥ.

Σε ένα Σύστημα Υγείας που επενδύει ολοένα και περισσότερο στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, ο Προσωπικός Ιατρός αποτελεί τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ δικαιούχων και υπηρεσιών υγείας. Είναι αυτός που καθοδηγεί τους δικαιούχους τόσο όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας όσο και προληπτικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας τους.

Μέσα από τις διαρκείς ενέργειες και παρεμβάσεις του ΟΑΥ, ο θεσμός του ΠΙ ενδυναμώνεται συνεχώς, επιβεβαιώνοντας ολοένα και περισσότερο την καθοριστική σημασία του στην αποτελεσματική λειτουργία του ΓεΣΥ.

