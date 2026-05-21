Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour ανέφερε την Πέμπτη (21/05) ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σχετικά με τη διατύπωση ενός προτεινόμενου εγγράφου εκεχειρίας.

«Με βάση το αρχικό κείμενο των 14 σημείων του Ιράν, η ανταλλαγή μηνυμάτων έχει πραγματοποιηθεί επανειλημμένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με το Nour.

«Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ, ο οποίος προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσέν Νάκβι, στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμαμπάντ βοηθά στη μεσολάβηση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: Reuters, Al Jazeera