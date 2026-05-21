Η Αρμενία κατασκευάζει ένα κολοσσιαίο άγαλμα του Ιησού Χριστού που θα μπορούσε να γίνει ένα από τα ψηλότερα στον κόσμο.

✝️🇦🇲 Armenia is building a giant statue of Jesus Christ that could become one of the tallest in the world



The project is being constructed on Mount Hatis near Yerevan and is funded by Armenian billionaire Gagik Tsarukyan.



The statue itself is expected to stand 33 meters tall,… May 20, 2026

Το (κυριολεκτικά) γιγαντιαίο έργο κατασκευάζεται στο όρος Χάτις κοντά στο Ερεβάν και χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο δισεκατομμυριούχο Γκαγκίκ Τσαρουκιάν.

Το ίδιο το άγαλμα αναμένεται να έχει ύψος 33 μέτρα (συμβολίζοντας τα χρόνια του Χριστού), ενώ η πλήρης κατασκευή με το βάθρο του θα φτάσει περίπου τα 77 μέτρα — ξεπερνώντας το διάσημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Συγκριτικά, ο διάσημος Χριστός Λυτρωτής στο Ρίο ντε Τζανέιρο έχει ύψος 38 μέτρα (μαζί με το 8 μέτρων βάθρο του). Επομένως, το αρμενικό άγαλμα θα το ξεπεράσει κατά πολύ, στοχεύοντας στον τίτλο του υψηλότερου αγάλματος του Χριστού στον κόσμο.

Ο Τσαρουκιάν δήλωσε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα «νέο θαύμα του κόσμου» που θα βάλει την Αρμενία στον χάρτη του παγκόσμιου θρησκευτικού τουρισμού, τονίζοντας ότι η χώρα του ήταν η πρώτη που υιοθέτησε επίσημα τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία το 301 μ.Χ. Μάλιστα, ο Τσαρουκιάν πρόσφατα ανακοίνωσε ότι μετά τον Χριστό σκοπεύει να κατασκευάσει και μια πιστή αναπαράσταση της Κιβωτού του Νώε.

Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία πάντως έχει ταχθεί επίσημα κατά του έργου, τονίζοντας ότι η ανέγερση γιγαντιαίων αγαλμάτων του Χριστού αντιβαίνει στους αιώνες των παραδόσεών της (η αρμενική εκκλησία παραδοσιακά χρησιμοποιεί ανάγλυφα σταυρόσημα, και όχι τρισδιάστατα μνημειακά αγάλματα).

Πηγή: skai.gr