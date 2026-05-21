Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων και με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας των μελών της, αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30, θα διεξαχθεί άσκηση με θέμα «Κατάσβεση πυρκαγιάς» από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού, στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην εν λόγω περιοχή και δεν συντρέχει κανένας απολύτων λόγος ανησυχίας για το κοινό.