Οικονομικοί διευθυντές, ανώτατα στελέχη εταιρειών και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα συγκεντρώνονται σήμερα στη Λεμεσό για το πέμπτο Mediterranean Finance Summit, που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το ICPAC CFO Society.

Το διήμερο συνέδριο, που φιλοξενείται στο Parklane Hotel & Resort και ξεκινά σήμερα, συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη του οικονομικού και λογιστικού χώρου της Κύπρου, προσφέροντας ένα φόρουμ για ουσιαστική ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέες προκλήσεις για την οικονομική στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων. Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η ατζέντα του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση σε θέματα που αφορούν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοοικονομικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Mediterranean Finance Summit φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις και εργαλεία για την αποτελεσματική ηγεσία των οργανισμών τους. Ο πρόεδρος του ICPAC CFO Society, Σταύρος Καττάμης, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε ότι το συνέδριο αποτελεί σημείο συνάντησης για την οικονομική ηγεσία της Κύπρου, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί διευθυντές και τα ανώτατα στελέχη.

Σύμφωνα με τον κ. Καττάμη, το φετινό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των στελεχών, προσφέροντας πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν αποτελεσματικά των οργανισμών τους. Όπως ανέφερε, κύρια θέματα του συνεδρίου είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η στρατηγική ηγεσία, η διαχείριση κινδύνων και η βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη περιοχή μας.

Το Mediterranean Finance Summit δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να τις ενσωματώσουν στις διαδικασίες και τις στρατηγικές των εταιρειών τους. Παράλληλα, το συνέδριο προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και συζήτησης σύγχρονων τάσεων, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη διασύνδεση μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να εδραιώσει τη θέση της Κύπρου ως κέντρου χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι σύγχρονες οικονομικές διευθύνσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ανθεκτικών, καινοτόμων και βιώσιμων οργανισμών, γεγονός που καθιστά το Mediterranean Finance Summit ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.

Τι θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για πρακτικά παραδείγματα και στρατηγικές που εφαρμόζονται διεθνώς, ενώ θα συζητηθούν τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της εταιρικής στρατηγικής. Το Mediterranean Finance Summit αποτελεί θεσμό για τη χρηματοοικονομική κοινότητα της Κύπρου, ενισχύοντας τη γνώση και την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παρουσία τους στον χρηματοοικονομικό χώρο, παρουσιάζοντας την εξειδίκευσή τους και καθιερώνοντάς τους ως ηγέτες της αγοράς.