Μπλόκο έστησαν από το πρωί της Πέμπτης στον δρόμο Πάχνας – Πραστειού μέλη της οργάνωσης «Φωνή των Κτηνοτρόφων» οι οποίοι επιχειρούν να ανακόψουν τις ενέργειες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για θανάτωση ζώων που εντοπίστηκαν θετικά στον αφθώδη πυρετό σε μικρή οικογενειακή κτηνοτροφική μονάδα στην Πάχνα.

Οι κτηνοτρόφοι σύμφωνα με τα όσα ανάφεραν ψες μετά την έκτακτη συνέλευση που είχαν, ζητούν άμεσα επαναληπτικές εξετάσεις στα θετικά δείγματα, επανεξέταση της συνολικής διαχείρισης της κρίσης και ξεκάθαρο κρατικό σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Μιλώντας στο philenews, ο ιδιοκτήτης της μονάδας, πάτερ Χρίστος, υποστήριξε πως τα ζώα του δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ασθένειας, εκφράζοντας αμφιβολίες για το έλεγχο και ζήτησε να επαναληφθεί η εξέταση.

Παράλληλα, ζήτησε να θανατωθούν αποκλειστικά τα ζώα που έχουν επιβεβαιωθεί ως θετικά και όχι ολόκληρο το κοπάδι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τον ενημέρωσαν ότι 12 ζώα έχουν προσβληθεί από τον ιό. Ανέφερε ακόμη πως κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στη μονάδα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε προς την περιοχή.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετάδοσης του ιού, ο κτηνοτρόφος τόνισε ότι στη μονάδα εισέρχονται μόνο ο ίδιος, ο πατέρας του και οι αρμόδιοι λειτουργοί που διενεργούν τους ελέγχους, ενώ —όπως είπε— εφαρμόζονται συστηματικά απολυμάνσεις και ψεκασμοί.

Υποστήριξε επίσης ότι τα ζώα δεν μετακινούνται εκτός της μονάδας, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το πώς προέκυψε η μόλυνση.

Στο μεταξύ επεισόδιο σημειώθηκε όταν συνεργείο του ΡΙΚ μετέβη στην περιοχή για να λάβει πλάνα και να καλύψει το γεγονός, με τους κτηνοτρόφους να κινούνται απειλητικά εναντίον τους.

Σύσκεψη στο κοινοτικό συμβούλιο

Να αναφέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο κοινοτικό συμβούλιο της Πάχνα με τη συμμετοχή του Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού Στέλιο Αριστείδου, του κοινοτάρχη Ανδρέας Σάββα και αριθμού κτηνοτρόφων της περιοχής. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με στόχο οι κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν τα αιτήματά τους και να καταθέσουν τις θέσεις και τους.

Ο κοινοτάρχης Πάχνας, Ανδρέας Σάββα, σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν όπως γίνει και δεύτερη ανάλυση στη φάρμα.

«Δεν γίνεται από την πρώτη φορά να λαμβάνονται αποφάσεις», ανέφερε ο κ. Σάββα, ενώ σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη, το αίτημά των κτηνοτρόφων πρέπει να μεταφερθεί στο κράτος. Πρέπει να δοθεί παράταση στη φάρμα μέχρι την Τρίτη, να γίνει δεύτερος έλεγχος και τότε τα ζώα να θανατωθούν.

«Οι κτηνοτρόφοι δέχονται να μπουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στις μάντρες για να πιάσουν δείγματα», πρόσθεσε ο κοινοτάρχης Πάχνας.

Αναφορικά με συμβάν παρεμπόδισης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο κοινοτάρχης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι πλήρως πληροφορημένος για πάρει θέση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Νωρίτερα το πρωί είχε προηγηθεί άλλη σύσκεψη στο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού, με τη συμμετοχή του Επαρχιακού Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Λεμεσού και του κοινοτάρχη Πάχνας. Σημειώνεται ότι η σύσκεψη γίνεται, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.