Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται πλέον η επαρχία Λεμεσού, μετά την επίσημη επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στην περιοχή, το οποίο εντοπίστηκε σε φάρμα με 66 αιγοπρόβατα στην κοινότητα Πάχνας.

Η εξέλιξη αυτή σπάει το μέχρι πρότινος καθαρό ιστορικό της επαρχίας και θέτει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε πλήρη κινητοποίηση, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά της νόσου στην κτηνοτροφική καρδιά της Λεμεσού.

Η γεωγραφική εξάπλωση του ιού προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συνολικά 117 μολυσμένες μονάδες σε ολόκληρη την Κύπρο. Η κατανομή των πληγεισών εκμεταλλεύσεων αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος:

• 100 μονάδες αιγοπροβάτων: Οι 73 εντοπίζονται στη Λάρνακα (εκ των οποίων η μία λειτουργούσε παράνομα), οι 26 στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό.

• 14 μονάδες βοοειδών: Οι 9 στη Λάρνακα και οι 5 στη Λευκωσία (ανάμεσά τους και μία παράνομη μονάδα).

• 3 χοιροτροφικές μονάδες: Όλες συγκεντρωμένες στη δυτική Λευκωσία.

Από την ανάλυση των 117 αυτών εστιών, προκύπτει ότι ο ιός έχει διεισδύσει σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής:

▪ 79 κανονικές μονάδες.

▪ 29 πολύ μικρές μονάδες (με πληθυσμό κάτω των 50 ζώων).

▪ 4 ζωεμπορικές μονάδες (η μία εκ των οποίων μονάδα πάχυνσης).

▪ 3 χοιροστάσια.

▪ 2 παράνομες μονάδες (μία βοοειδών και μία προβάτων).

Οι αριθμοί των ζώων που οδηγήθηκαν ή οδηγούνται προς θανάτωση μεταφράζονται σε τεράστιο πλήγμα για την κυπριακή οικονομία και τον πρωτογενή τομέα.

Μέχρι στιγμής, έχουν θανατωθεί συνολικά 70.656 ζώα. Συνολικά έχουν θανατωθεί 43.156 αιγοπρόβατα, 3.017 βοοειδή και 24.483 χοίροι.

Οι αριθμοί των μολυσμένων (και θανατωμένων ή προς θανάτωση) ζώων αναλογούν στο 11 % του συνολικού αριθμού ενήλικων αιγοπροβάτων, 3,5 % του συνολικού αριθμού των βοοειδών και περίπου στο 7,8 % του συνολικού αριθμού των χοίρων.

Αιφνιδιάστηκαν από την είδηση του κρούσματος

Σε επικοινωνία που είχε το philenews με τον κοινοτάρχη Πάχνας και πρόεδρο του Συμπλέγματος Κρασοχωρίων, Ανδρέα Σάββα, αναφέρθηκε ότι όλοι αιφνιδιάστηκαν από την είδηση του κρούσματος.

Η Πάχνα διαθέτει 28 κτηνοτροφικές μονάδες, με περίπου 10.000 ζώα εγγεγραμμένα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση, ωστόσο σημείωσε ότι αναμένεται να τεθεί σε καραντίνα σχεδόν ολόκληρη η περιοχή σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων Πάχνας, Αγίου Αμβροσίου, Ανώγυρας, Αυδήμου, Πραστειού και Πισσουρίου.

Πρόκειται για ζώνη επιτήρησης και ζώνη προστασίας. Μάλιστα, σημείωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από δημοσιογράφους, ακόμη και πριν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μολυσμένη μονάδα βρίσκεται ανάμεσα στις κοινότητες Πάχνας και Πραστειού και είναι απομονωμένη από τις υπόλοιπες, ενώ γειτνιάζει με ακόμη μία μικρή φάρμα με 25 πρόβατα.

Σε δηλώσεις του, ο κτηνοτρόφος Κώστας Σαλάτας ανέφερε ότι επικρατεί αναβρασμός στην περιοχή. «Όλοι οι κτηνοτρόφοι έχουμε εμβολιάσει τα ζώα μας δύο φορές μέσα στον τελευταίο μήνα. Η εξέλιξη αυτή μάς προβληματίζει», δήλωσε.

Η περιοχή Πάχνας – Πραστειού – Ανώγυρας αποτελεί καθαρά κτηνοτροφική ζώνη με αιγοπρόβατα.

Ζώνες προστασίας και επιτήρησης

Ζώνη προστασίας (3 km)

Η ζώνη προστασίας καθορίζεται σε ακτίνα τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων από την εστία της νόσου. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα, με έμφαση:

στην ενισχυμένη επιτήρηση

στην καταγραφή και παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων

στους περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων

στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας

Ζώνη επιτήρησης (10 km)

Η ζώνη επιτήρησης καθορίζεται σε ακτίνα τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων από την εστία και περιλαμβάνει τη ζώνη προστασίας. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση νέων κρουσμάτων, όπως:

επιτήρηση της επιδημιολογικής κατάστασης

περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων

στοχευμένοι έλεγχοι στις εκμεταλλεύσεις

Μετακινήσεις ζώων και προϊόντων

Στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διακίνηση διχηλων ζώων, ζωικών προϊόντων και συναφών υλικών. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα της αρμόδιας αρχής.

Ξεκίνησε η θανάτωση των ζώων της μονάδας – Η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Εντοπισμός θετικού κρούσματος αφθώδους πυρετού σε μονάδα 66 αιγοπροβάτων στην Πάχνα Λεμεσού που δεν συνορεύει άμεσα με αλλες μονάδες

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της παγκύπριας δειγματοληψίας που διενεργούν για αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων, εντόπισαν σήμερα αργά το απόγευμα θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μία μονάδα αιγοπροβάτων στην Πάχνα Λεμεσού, με αριθμό καταγεγραμμένων ζώων 66.

Ταυτόχρονα με την ενημέρωση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα απομόνωσης και αποκλεισμού της μονάδας μέσω κατάλληλων σημείων ελέγχου. Γύρω από τη μονάδα έχουν οριοθετηθεί ζώνες ελέγχου και επιτήρησης ακτίνας 3 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα.

Η μονάδα έχει ολοκληρώσει και τον δεύτερο εμβολιασμό, δεν γειτνιάζει άμεσα με άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Σημειώνεται οτι η 2η δόση εμβολιασμού εχει ολοκληρωθεί στην επαρχία Λεμεσού, σε αιγοπρόβατα και βοοειδή.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εργάζονται ακατάπαυστα για τη διερεύνηση του νέου περιστατικού και την αξιολόγηση των νέων επιδημιολογικών δεδομένων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης των ζώων της μονάδας.

Το κοινό θα τηρείται ενήμερο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για κάθε νέα εξέλιξη, ενώ υπενθυμίζεται οτι οι δειγματοληψίες λαμβάνονται σε Παγκύπρια βάση, με τη ροή των αποτελεσμάτων να ειναι συνεχόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 7 μέρες τη βδομάδα, μέχρι αργά το βράδυ.