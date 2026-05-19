Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτησή της στο Χ, σημειώνοντας ότι συζήτησαν και για το Κυπριακό

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάρτησή της: «η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή», ενώ πρόσθεσε ότι «η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν».

«Συζητήσαμε επίσης το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο @RTErdogan.

Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή.

Τα συμφέροντά μας συμπίπτουν: η διατήρηση ανοιχτών εμπορικών οδών, η ροή ενέργειας και η σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες.

Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Συζητήσαμε, επίσης, για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό ζήτημα. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».

Very good call with President @RTErdogan.



Türkiye is a key partner in a region in turmoil.



Our interests converge; keeping trade routes open, energy flowing and supply chains stable.



We will continue working closely together on these priorities.



The EU appreciates Türkiye’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2026

«Η κρίση στην περιοχή δείχνει τη στρατηγική σημασία σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, ενώ υπογράμμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό.

Ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι οι εντάσεις στην περιοχή ανέδειξαν εκ νέου τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την ασφάλεια θα ήταν επωφελής, ενώ επανέφερε το αίτημα για επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ.

protothema.gr / ΚΥΠΕ