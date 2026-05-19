Ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε επίσημα για δύο σημαντικές εξελίξεις, που αφορούν τόσο τη διοικητική του εκπροσώπηση όσο και τη λειτουργία της Ακαδημίας. Οι γαλαζοκίτρινοι γνωστοποίησαν την αποχώρηση του Αλέξη Ανδρέου από τη θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην ΚΟΠ, ενώ παράλληλα αποκάλυψαν πως έλαβαν ειδοποίηση για τερματισμό της χρήσης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Ακαδημία από την 1η Ιουνίου. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, έχουν ήδη γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας όλων των τμημάτων της Ακαδημίας.

