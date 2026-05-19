Όλα τα καλά κάποτε φτάνουν στο τέλος τους. Και για τη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα που θα αποχωριστεί το πρόσωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της.

Η «Daily Mail» έριξε τη «βόμβα» προ ημερών και το «Athletic» το επιβεβαιώνει! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Μάντσεστερ.

Σε σημερινό της δημοσίευμα η Daily Mail αναφέρει ότι η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρχίσει να ενημερώνει τους χορηγούς της για την επικείμενη ανακοίνωση, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί εντός της Κυριακής 24 Μαΐου μετά τον αγώνα με την Άστον Βίλα. Μέχρι στιγμής, όμως, η διοίκηση των «Πολιτών» δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση. Σύμφωνα με το BBC, η Σίτι υποστηρίζει ότι ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και ελπίζει ότι θα παραμείνει ως προπονητής.

Οι εικασίες για το μέλλον του Καταλανού τεχνικού υπάρχουν εδώ και μήνες, με το ερώτημα σχετικά με τη θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι να τίθεται συχνά σε συνεντεύξεις Τύπου.

Την Παρασκευή ρωτήθηκε αν το ταξίδι της επόμενης ημέρας στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας θα ήταν η τελευταία του επίσκεψη εκεί. «Με τίποτα», είπε, υπενθυμίζοντας στους δημοσιογράφους ότι είχε «έναν ακόμη χρόνο» στο συμβόλαιό του.

Και σε μια συνέντευξη με το BBC Sport πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στον σύλλογο την επόμενη σεζόν, απάντησε: «Ναι».

Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου πρόσθεσε: «Είμαι εδώ, έχω συμβόλαιο».

Πάντως, όπως αναφέρει η «Athletic», μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχτεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Τσέλσι.

Pep Guardiola will leave his role as Manchester City manager this summer, ending one of the most successful managerial tenures in Premier League history, with former Chelsea boss Enzo Maresca expected to replace him.



Όσο για τον Γκουαρδιόλα; Με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε δέκα χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρεμπλ.

Στη 10ετία του στο Μάντσεστερ ο Καταλανός κόουτς σήκωσε 6 πρωταθλήματα και διεκδικεί το 7ο του, τρία FA Cup, ισάριθμα Community Shield, πέντε League Cup, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκτηση του Champions League της σεζόν 2022-23.

