Ισόπαλο χωρίς γκολ έληξε το παιχνίδι της ΕΝΥ με το Παραλίμνι στο «Αμμόχωστος» για την έβδομη και τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ. Καλύτεροι ήταν οι γηπεδούχοι, όμως αστοχία και Αντεμπάγιο δεν τους επέτρεψαν να βρουν το δρόμο προς τα δίκτυα. Δοκάρι είχε ο Μπα στο 67’. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους στο φετινό πρωτάθλημα. Οι κίτρινοι θα αγωνιστούν και τη νέα σεζόν στα μεγάλα σαλόνια, ενώ οι βυσσινί εδώ και καιρό γνωρίζουν πως η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα τους βρει στη Β’ Κατηγορία.

