Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα πέντε τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (16/5) στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και σε πεζούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apnews, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Three people were killed and several others were injured after a driver crashed into multiple cars and pedestrians late Saturday night in Oakland, authorities said. May 17, 2026

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

