«Το Άλμα πρέπει να γίνει η τρίτη ρυθμιστική δύναμη της νέας Βουλής», είπε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, χαιρετίζοντας την τελική προεκλογική συγκέντρωση του Κινήματος Άλμα στη Λευκωσία. Πρόσθεσε, δε, ότι «η τρίτη ρυθμιστική θέση δεν είναι αριθμός, είναι εργαλείο αλλαγής, αυτό φοβάται το σύστημα».

Κάνοντας αναδρομή στην ίδρυση του Κινήματος τον Μάιο του 2025, είπε ότι σκοπός είναι η επανεκκίνηση της Κύπρου «πέρα και έξω από το στρεβλό πολιτικό σύστημα, το οποίο συνιστά τροχοπέδη για την πρόοδο της χώρας και την ευτυχία των πολιτών».

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι στόχος είναι να αλλάξουν το σύστημα και όχι να το διαλύσουμε ή να το διακωμωδήσουν. «Να κάνουμε κάτι πολύ πιο απαιτητικό: να κάνουμε το πολιτικό σύστημα να δουλεύει, να προσφέρει στους πολλούς, να ωφελεί τη χώρα μας», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης. Ευχαρίστησε, δε τα στελέχη και τους φίλους του Κινήματος για τη συμβολή τους στη δημιουργία του.

Κάλεσε, ακολούθως, τους υποστηρικτές του Κινήματος σε δράση. «Να μετατρέψουμε την απογοήτευση σε δράση, την οργή σε πράξη ευθύνης και υπευθυνότητας, να κάνουμε τη συνέπεια πράξη, την αξιοπρέπεια πραγματικότητα», είπε. Σημείωσε, δε, ότι «όσοι κατηγορούν το Άλμα ότι δεν έχει θέσεις ήταν οι ίδιοι στην Βουλή και έχουν δοκιμαστεί».

Υπογράμμισε ότι «η Κύπρος θα αλλάξει με τη ριζική αναδόμηση και αναδιαμόρφωση των θεσμών και της κρατικής μηχανής, με τον περιορισμό των υπερεξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Εισαγγελέα, με τη θέσπιση θεσμικών αντιβάρων σε διορισμούς ανεξάρτητων αξιωματούχων, με τη θεμελίωση πλαισίου λογοδοσίας του Προέδρου, των Υπουργών και των αξιωματούχων, με την ισχυροποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης, με την εμπέδωση της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης και την αναδόμηση της δημόσιας υπηρεσίας ώστε να γίνει αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική. Εξήγησε ότι οι προτάσεις αυτές συνοψίζουν τη θεματική της αναθέσμισης, η οποία αποτελείται από 49 σελίδες.

«Έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για την οικονομία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τη στεγαστική πολιτική, την έρευνα και καινοτομία , την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την κοινωνική πολιτική, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των ευάλωτων συμπολιτών μας και των αναπήρων, την ισότητα φύλων, τη μετανάστευση, την εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική, την άμυνα», συνέχισε ο κ. Μιχαηλίδης.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία τοποθετήθηκε «υπέρ της ανοικτής οικονομίας και του υγιούς επιχειρείν, με το στιβαρό κράτος να παρεμβαίνει για να άρει στρεβλώσεις της αγοράς,», διευκρινίζοντας ότι πρεσβεύει την «ιδεολογία του μεταρρυθμιστικού κέντρου που εκτείνεται από τις παρυφές της εκσυγχρονιστικής κεντροδεξιάς, καλύπτει το παραδοσιακό κέντρο και φτάνει μέχρι και τη φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία».

«Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το ΔΗΚΟ, η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ που τη στηρίζουν επίσημα, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΕΛΑΜ που τη στηρίζουν ανεπίσημα, λένε ολημερίς ότι θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί η Κύπρος έχει ψηλό ρυθμό ανάπτυξης και έχει μειωθεί η ανεργία. Μιλάνε για τη βιτρίνα, προκειμένου να μη μιλήσουν για τα ενδότερα», συνέχισε.

Τέλος, αναφερθείς στο Κυπριακό, είπε «δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή, δεν αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση, θέλουμε απελευθέρωση και επανένωση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και πλήρη σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες» καταλήγοντας ότι «μια αναξιόπιστη πολιτεία δεν μπορεί να πείσει κανέναν» και ότι «γι’ αυτό και ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι και πατριωτικός αγώνας».