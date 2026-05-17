Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιώργου Παμπορίδη ο οποίος κάνει λόγο για απρόκλητη επίθεση που τον αναγκάζουν να απαντήσει στις αιχμές που άφησε σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφορικά με την υπόθεση του Βασιλικού, συγκαταλέγοντας τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ ως μέρος του «βρόμικου κατεστημένου».

Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, σε ανάρτησή του αναφέρει πως «με την επιμονή των Υπουργών Χάρη Γεωργιάδη και Γιώργου Λακκοτρύπη, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της ΔΕΦΑ στους οποίους περιλαμβανόταν ο Γιώργος Παμπορίδης, και τελικά με την απόφαση του Νίκου Αναστασιάδη να κατακυρώσουν το έργο σε μια ακατάλληλη κοινοπραξία, η Κύπρος οδηγήθηκε σε μία απίστευτη οικονομική περιπέτεια που θα μας στοιχίσει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

Μάλιστα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάνει λόγο για κερδισμένους δικηγόρους αναφορικά με την υπόθεση Βασιλικού, συμπεριλαμβάνοντας τον Γιώργο Παμπορίδη, του οποίου η αμοιβή υπερβαίνει τα €2 εκατ. (πέραν των €7 εκατ. με τους υποσυμβούλους του).

Ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, απαντώντας στη σχετική ανάρτηση του τέως Γενικού Ελεγκτή, λέει πως «όταν εγώ πολεμούσα κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια το βρόμικο κατεστημένο, εσείς συμπράττατε μαζί τους με κάθε δυνατό τρόπο για να με υποσκάψετε. Αυτό το Κατεστημένο λοιπόν κάποιοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια, ενώ κάποιοι άλλοι το αντιμετώπισαν όρθιοι και το νίκησαν. Με πράξεις. Οχι στα λόγια. Και η νίκη μου αυτή έδωσε στον κόσμο το ΓεΣΥ που τόσο πολύ τρόμαζε εσάς και τους φίλους σας»

Παράλληλα, αναφορικά με το γραφείο του που ανέλαβε την πιο πάνω υπόθεση, διευκρινίζει πως «πράγματι το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση της ΕΤΥΦΑ εναντίον της Κινεζικής Κοινοπραξίας η οποία εξαπάτησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη Διαιτησία στο Λονδίνο. Πράγματι, τις υπηρεσίες μας αυτές τις προσφέρουμε έναντι αμοιβής όπως μας «καταγγέλλετε» και όχι δωρεάν».

Η ανάρτηση Οδυσσέα

Το βρώμικο κατεστημένο, αυτή τη φορά με εκφραστή τον γυμναστή που αποσπάστηκε στο Προεδρικό δήθεν για να γράφει ομιλίες στον Νίκο Αναστασιάδη, δεν έχει όρια στην ψευδολογία. Η επιστολή της ΔΕΦΑ που δημοσιεύει η Offsite απαντήθηκε με μία καταπελτική απάντηση από την Ελεγκτική Υπηρεσία πριν την περίφημη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 22.11.2019 όπου ο Νίκος Αναστασιάδης, παρά τις έντονες ενστάσεις μας για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην κινέζικη κοινοπραξία, “το πήρε πάνω του”. Κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν κλήθηκε στις συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ενημερώθηκε εκ των υστέρων και, όταν ενημερωθηκε, τεκμηριωμένα ζητούσε ακύρωση του διαγωνισμού και άμεση επαναπροκήρυξη αφού οι όροι αποδείχθηκε πως ήταν φωτογραφικοί, και η κινέζικη κοινοπραξία έπρεπε να αποκλειστεί αφού δεν είχε την τεχνική ικανότητα να εκτελέσει το έργο και η προσφορά της είχε ουσιώδεις αποκλίσεις από τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού. Με την επιμονή των Υπουργών Χάρη Γεωργιάδη και Γιώργου Λακκοτρύπη, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της ΔΕΦΑ στους οποίους περιλαμβανόταν ο Γιώργος Παμπορίδης, και τελικά με την απόφαση του Νίκου Αναστασιάδη να κατακυρώσουν το έργο σε μια ακατάλληλη κοινοπραξία, η Κύπρος οδηγήθηκε σε μία απίστευτη οικονομική περιπέτεια που θα μας στοιχίσει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το σκάνδαλο συνεχίστηκε και συνεχίζεται με τους απαράδεκτους χειρισμούς της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σίγουροι κερδισμένοι θα είναι οι δικηγόροι στη διαιτησία, με πρώτο όνομα τον Γιώργο Παμπορίδη του οποίου η αμοιβή υπερβαίνει τα €2εκ. (πέραν των €7εκ. με τους υποσυμβούλους του). Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι πολίτες που χρεωθήκαν το ένα δις ευρώ και που κάθε δίμηνο πληρώνουν αυξημένο ρεύμα τουλάχιστον κατά 20%. Το βρώμικο κατεστημένο αντί να ζητά συγνώμη, ζητά τα ρέστα. Τι ντροπή!

Η απάντηση Παμπορίδη

Κύριε Μιχαηλίδη @OMichaelides

Κατανοώ την πίεση που μπορεί να αισθανθεί κάθε θποψηφιος όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Έχω συνειδητά επιλέξει να μην απαντήσω σε σειρά επιθέσεων τόσο δικών σας όσο και της στενότερης αλλά και της ευρύτερης οικογένειας σας στο παρελθόν, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση.

Σήμερα όμως η απρόκλητη επίθεση σας, ξεπέρασε τα όρια και σας οδήγησε να με χαρακτηρίσετε μέρος του «βρόμικου κατεστημένου» και οφείλω να απαντήσω.

Πρώτα να σας θυμίσω τόσο εσάς όσο και στους παλιούς καλούς σας φίλους που σας ανέδειξαν, πως όταν εγώ πολεμούσα κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια το βρόμικο κατεστημένο, εσείς συμπράττατε μαζί τους με κάθε δυνατό τρόπο για να με υποσκάψετε. Αυτό το Κατεστημένο λοιπόν κάποιοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια, ενώ κάποιοι άλλοι το αντιμετώπισαν όρθιοι και το νίκησαν. Με πράξεις. Όχι στα λόγια. Και η νίκη μου αυτή έδωσε στον κόσμο το ΓεΣΥ που τόσο πολύ τρόμαζε εσάς και τους φίλους σας.

Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια σας να εμφανίσετε την άσκηση της δικηγορίας από τον Νομικό οίκο του οποίου έχω την τιμή να προΐσταμαι ούτε λίγο ούτε πολύ, ως «κλεψία», επιχειρώντας να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις κατά την προσφιλή σας πρακτική, διευκρινίζω ότι πράγματι το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση της ΕΤΥΦΑ εναντίον της Κινεζικής Κοινοπραξίας η οποία εξαπάτησε την Κυπριακή Δημοκρατία στην Διαιτησία στο Λονδίνο. Πράγματι τις υπηρεσίες μας αυτές τις προσφέρουμε έναντι αμοιβής όπως μας «καταγγέλλετε» και όχι δωρεάν. Πράγματι από το 2022 όπόταν και αναλάβαμε αυτή την υπόθεση, τόσο εγώ όσο και άλλοι τουλάχιστον 9 δικηγόροι από το γραφείο μας αφιερώσαμε ατελείωτες ώρες για να κάνουμε το καθήκον μας και πράγματι χρεώσαμε συνολικά το ποσό αυτό από το 2022 μέχρι το 2026 (όχι μόνο ως αμοιβές αλλά και ως έξοδα). Όλα τα εν λόγω ποσά είναι δεδουλευμένα και φορολογημένα βεβαίως. Αν είναι παράλογα τα ποσά ή έστω υψηλά, ρωτήστε τους δικούς σας δικηγόρους (τον κ. Ιωαννίδη) να σας πει πόσα στοιχίζουν οι Διεθνείς Διαιτησίες στο Λονδίνο. Είναι από τους πλέον έντιμους συνάδελφους και μπορεί εύκολα να σας ενημερώσει και για το ύψος των αμοιβών αλλά και για το ποιόν μου.

Η πολιτική μου σταδιοδρομία είναι γνωστή και άφησε πίσω της έργο το ΓεΣΥ όσο και αν εσείς και οι φίλοι σας το πολεμήσατε.

Η επαγγελματική μου πορεία επίσης γνωστή και περιποιεί τιμή αρκετά εμένα και τους 25 και πλέον εργαζόμενους στο γραφείο μας.

Η λάσπη, οι εμμονικές επιθέσεις και ο άκρατος λαϊκισμός που επιλέξατε ως εργαλείο στην νέα σας καριέρα, αν και δεν με εκπλήσσουν, σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα.

Συστήνω υπομονή μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Ο απόλυτος κριτής όλων μας είναι κυρίαρχος λαός. Η Δημοκρατία ας λειτουργήσει ελεύθερα.