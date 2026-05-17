Μία εφιαλτική σεζόν φτάνει στο τέλος της για τον ΑΠΟΕΛ, με τον κόσμο των γαλαζοκιτρίνων να μετρά απογοητεύσεις και αγωνιστικές πληγές. Το ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια (0-3) μπορεί να ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως για τον ΑΠΟΕΛίστα αποτέλεσε ακόμη μία δύσκολη βραδιά. Μία ακόμη υπενθύμιση της απόστασης που χωρίζει σήμερα την ομάδα από το επίπεδο που απαιτεί η ιστορία και το μέγεθός της.

Η εικόνα του ΑΠΟΕΛ μέσα στις τέσσερις γραμμές προκαλεί έντονο προβληματισμό, εκνευρισμό και πικρία στον κόσμο του. Όχι μόνο για τις ήττες, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι λείπει η προοπτική και η αίσθηση πως υπάρχει ένα σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί η επόμενη μέρα. Οι φίλοι της ομάδας παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στο διοικητικό και οικονομικό κομμάτι, γνωρίζοντας πως από εκεί θα κριθούν πολλά για το μέλλον του συλλόγου.

Οι επαφές με τον Σάββα Λιασή βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο για τον ΑΠΟΕΛ και πολύ πιθανόν η επόμενη εβδομάδα να φέρει σημαντικές εξελίξεις. Όπως πληροφορείται το Goal.com.cy, οι δύο πλευρές αναμένεται να μπουν στα βαθιά της διαπραγμάτευσης, σε μια διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για το αν θα υπάρξει συμφωνία και αλλαγή σκηνικού στον σύλλογο.

Το αρχικό πλαίσιο συζητήσεων αφήνει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η υπόθεση είναι απλή ή τελειωμένη. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σοβαρή διαδικασία, που απαιτεί σωστούς χειρισμούς, επαγγελματισμό, εχεμύθεια και κυρίως διάθεση συνεργασίας από όλες τις πλευρές ώστε να υπάρξει θετική κατάληξη.

Οι προθέσεις του υποψήφιου επενδυτή παρουσιάζονται ξεκάθαρες και αυτό φαίνεται τόσο από τις επαφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα όσο και από τις κινήσεις προετοιμασίας για την επόμενη ημέρα. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται και οι πρόσφατες συναντήσεις στην Αμερική.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.