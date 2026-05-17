Στόχος η σύνδεση έρευνας, αγοράς και κοινωνίας σε μια εποχή ραγδαίου μετασχηματισμού της οικονομίας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η επίσημη έναρξη εργασιών της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου σηματοδοτεί μια νέα θεσμική προσπάθεια για αναβάθμιση του ρόλου του μάρκετινγκ στη χώρα, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες καταναλωτικές συμπεριφορές μετασχηματίζουν την αγορά.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση αναδείχθηκαν η ανάγκη επιστημονικής τεκμηρίωσης, η σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και επιχειρηματικής πράξης, η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου, Δρ Ντάινα Νικολάου, τόνισε ότι στόχος είναι ένα πιο θεσμικό, σύγχρονο και κοινωνικά υπεύθυνο μάρκετινγκ στην Κύπρο.

Αποκτά στρατηγική βαρύτητα

Στην ομιλία της, η Δρ Νικολάου ανέφερε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ανοδική πορεία για το επάγγελμα του μάρκετινγκ στην Κύπρο. Επικαλέστηκε προβλέψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τις οποίες καταγράφονται αυξημένες ανάγκες σε διευθυντικές θέσεις που συνδέονται με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ μέχρι το 2032, ενώ η τάση στην εγγεγραμμένη ανεργία εμφανίζεται μειωμένη.

Όπως σημείωσε, το μάρκετινγκ δεν αποτελεί πλέον περιφερειακό επαγγελματικό χώρο, αλλά τομέα με αυξανόμενη ζήτηση, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ενισχυμένη στρατηγική σημασία. Επισήμανε ότι σε διεθνείς πλατφόρμες, όπως το LinkedIn, καταγράφονται εκατοντάδες θέσεις εργασίας σχετικές με το μάρκετινγκ στην Κύπρο και σχεδόν 60.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που δείχνει ότι οι σχετικές δεξιότητες είναι πλέον κινητές, εξαγώγιμες και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικές.

Η ίδια αναφέρθηκε στην ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων που αναπτύσσονται στον χώρο, από Marketing Manager και Social Media Manager μέχρι SEO/SEM Specialist, υπογραμμίζοντας ότι το μάρκετινγκ δεν είναι μία ενιαία ειδικότητα, αλλά ένα οικοσύστημα δεξιοτήτων που συνδυάζει στρατηγική, τεχνολογία, δημιουργικότητα, ανάλυση δεδομένων, συμπεριφορά καταναλωτή και διαχείριση σχέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η εκπαίδευση στο μάρκετινγκ δεν μπορεί πλέον να είναι αποσπασματική, αλλά απαιτεί συνεχή επιμόρφωση, σύνδεση με την αγορά και συστηματική καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. Αναφέρθηκε επίσης στον ενισχυμένο ρόλο του Chief Marketing Officer, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, με αμοιβές που μπορούν να φθάνουν τις 200.000 ευρώ ετησίως.

Ζήτηση για γνώση και τεκμηρίωση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αγορά έρευνας μάρκετινγκ στην Κύπρο, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε, κινείται στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει πολλές κατηγορίες.

Η Δρ Ντάινα Νικολάου ανέφερε ότι υπάρχει ζήτηση για γνώση και ανάγκη τεκμηρίωσης, ώστε οι οργανισμοί να λαμβάνουν αποφάσεις με αξιόπιστα δεδομένα, αναλυτικές μεθόδους και ερευνητικά ευρήματα.

Στη διαφήμιση, σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται, βάσει Eurostat, στην τρίτη θέση στην Ευρώπη ως προς τις επιχειρήσεις που πληρώνουν για διαδικτυακή διαφήμιση.

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν, σε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα ψηφιακή αγορά, με αυξημένες απαιτήσεις σε στόχευση, περιεχόμενο και υπεύθυνη χρήση δεδομένων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο

Σημαντικό μέρος της ομιλίας επικεντρώθηκε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στο μάρκετινγκ. Όπως ανέφερε η Δρ Νικολάου, το omnichannel marketing καθίσταται αναγκαίο, καθώς οι καταναλωτές κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικά κανάλια και η μάρκα οφείλει να έχει συνέπεια, είτε ο πελάτης τη συναντά στο κατάστημα είτε στο κινητό, στα κοινωνικά δίκτυα ή σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η εξατομίκευση, η αλλαγή στον τρόπο αναζήτησης, η δυναμική είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία περιεχομένου και η ανάγκη σύνδεσης στρατηγικής και τεχνολογίας αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, βασικές τάσεις που πρέπει να κατανοηθούν κριτικά και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς.

Η χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως ChatGPT, Claude, Gemini και Copilot, είναι ήδη πραγματικότητα στην Κύπρο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των νέων και σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού τα χρησιμοποιούν. Το γεγονός αυτό, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται καθημερινό εργαλείο για αναζήτηση πληροφοριών, ανάλυση επιλογών και λήψη αποφάσεων.

«Δεν μιλάμε πια μόνο σε ανθρώπους αλλά και στις μηχανές που τους επηρεάζουν στο τι θα αγοράσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ χρειάζονται όχι μόνο τεχνική εξοικείωση, αλλά και κριτική σκέψη, ηθική ευαισθησία και ικανότητα αξιολόγησης της ποιότητας τωναποτελεσμάτων.

Synthetic consumers, digital twins και AI agents

Η Δρ Νικολάου αναφέρθηκε και στην άνοδο των συνθετικών οντοτήτων, όπως οι synthetic consumers, τα digital twins και οι AI agents, υπογραμμίζοντας ότι οι έννοιες αυτές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ερευνούν, προβλέπουν και αλληλεπιδρούν με την αγορά.

Όπως εξήγησε, οι συνθετικοί καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δοκιμές διαφημιστικών μηνυμάτων, τα ψηφιακά δίδυμα μπορούν να προσομοιώνουν τη χρήση προϊόντων, ενώ οι AI agents μπορούν να αναλάβουν τμήματα της επικοινωνίας, της ανάλυσης και της εξυπηρέτησης.

Οι εξελίξεις αυτές, τόνισε, δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες, αλλά και ανάγκη για σοβαρή επιστημονική κατανόηση, θεσμική καθοδήγηση και επαγγελματικά πρότυπα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται μέχρι το 2030 να ενισχύσει ιδιαίτερα το επάγγελμα του μάρκετινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από δυνατότητες ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων, υπερ-εξατομίκευσης, πρόβλεψης συμπεριφορών και αποτύπωσης συναισθήματος σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, όσο αυξάνεται η τεχνολογική δυνατότητα τόσο αυξάνεται και η ευθύνη. Το ζητούμενο, ανέφερε, δεν είναι ένα πιο επιθετικό μάρκετινγκ, αλλά ένα μάρκετινγκ πιο έξυπνο, πιο ανθρώπινο και πιο υπεύθυνο.

Νέες δεξιότητες για μια νέα αγορά

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας ανέφερε ότι από το 2026 μέχρι το 2030 πολλοί ρόλοι στο μάρκετινγκ αναμένεται να μετασχηματιστούν. Ο copywriter, είπε, εξελίσσεται σε prompt architect, ο market researcher σε AI insight strategist, ο media buyer σε autonomous campaign supervisor, ο social media manager σε AI community orchestrator και ο content creator σε synthetic content director.

Αυτό, όπως τόνισε, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος εξαφανίζεται, αλλά ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του. Η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα, η στρατηγική σκέψη, η ηθική αξιολόγηση και η ικανότητα συνεργασίας με τεχνολογικά συστήματα γίνονται πιο σημαντικές από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για δεξιότητες όπως prompt engineering, AI ενορχήστρωση, στρατηγική ηθική, προσαρμοστική ηγεσία και ικανότητα παραγωγής ουσιαστικών insights πίσω από τα δεδομένα. Η ουσία, όπως είπε, είναι η συνεργασία με την τεχνολογία χωρίς να χάνεται ο ανθρώπινος και κοινωνικός προσανατολισμός του μάρκετινγκ.

Ο ρόλος της Ακαδημίας

Η Ακαδημία Μάρκετινγκ Κύπρου, σύμφωνα με τη Δρ Νικολάου, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, συνδέοντας την έρευνα με την πράξη, την εκπαίδευση με την αγορά και τους ακαδημαϊκούς με τους επαγγελματίες.

Η Ακαδημία φιλοδοξεί να ενισχύσει την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα, να στηρίξει την εκπαίδευση, να φέρει πιο κοντά τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο και να προωθήσει ένα υπεύθυνο, σύγχρονο και κοινωνικά χρήσιμο μάρκετινγκ.

Μηνύματα στήριξης από Βουλή και Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, υπογράμμισε τη σημασία θεσμών που επενδύουν στη γνώση, στη νέα γενιά και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Ανέδειξε, παράλληλα, τον ρόλο του σύγχρονου μάρκετινγκ ως εργαλείου ανάπτυξης, καινοτομίας, κοινωνικής επιρροής και στρατηγικής εξωστρέφειας, με έμφαση στην υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου, Καθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, χαρακτήρισε τη δημιουργία της Ακαδημίας ως «την έναρξη μιας νέας εποχής για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δρώμενα του τόπου μας».

Αναφέρθηκε, επίσης, στους βασικούς πυλώνες της Ακαδημίας, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της έρευνας, στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, στη γεφύρωση ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου και στην καλλιέργεια κοινωνικά υπεύθυνου μάρκετινγκ.

Μήνυμα συνεργασίας απηύθυνε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος συνεχάρη την κυπριακή πρωτοβουλία και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.