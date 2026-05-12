Μία ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία ανακοινώθηκε χθες κι επίσημα, μεταξύ του Ομίλου ΧΜ και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεργασία, η οποία ανοίγει νέους δρόμους στη γνωριμία, τη μελέτη και την έρευνα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, και η οποία αναμένεται να φέρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο γνωστικό αυτό αντικείμενο που όλο και εξελίσσεται, καθώς και οφέλη στους φοιτητές.

Η συνεργασία αυτή επισφραγίστηκε με την πλήρωση της «Έδρας ΧΜ στην Τεχνητή Νοημοσύνη» από τον διακεκριμένο καθηγητή Κωνσταντίνο Δόβρολη και εντάσσεται στο Τμήμα Πληροφορικής του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Η ίδρυση της Έδρας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέστη δυνατή χάρη στη χρηματοδότηση του Ομίλου ΧΜ, ο οποίος θα στηρίξει τη λειτουργία της για περίοδο δέκα συνεχόμενων ετών, με τη συνολική χρηματοδότηση να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η επίσημη ανακοίνωση της πλήρωσης της Έδρας έγινε χθες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο επεσήμανε πως η «Έδρα ΧΜ» στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Έδρας θα υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τοποθετήσεις και πρακτική άσκηση φοιτητών/ριών και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

Φανερά συγκινημένος, ο καθηγητής Δόβρολης, ανέπτυξε το δικό του όραμα εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: Στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία. Όπως είπε, στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν δημιουργηθεί για πρώτη φορά, εργαλεία που παράγουν νοήμων λόγο. Τώρα, όμως, η ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα αυτό είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να καταλάβουμε σε βάθος τις ικανότητες αλλά και τους περιορισμούς αυτών των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί. Αναφορικά με την εκπαίδευση, ο Κ. Δόβρολης τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη την αλλάζει πλέον ριζικά. «Αλλάζει ο πυρήνας της εκπαίδευσης και αυτών που μαθαίναμε. Το ζητούμενο τώρα μετατοπίζεται. Στο μέλλον η εκπαίδευση δεν θα είναι μόνο να βρίσκουμε τις σωστές απαντήσεις αλλά να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του Ομίλου ΧΜ, η co-CEO Σταύρη Μόρτη, ανέφερε μεταξύ άλλων, τη μεγάλη σημασία αυτής της συνεργασίας, επισημαίνοντας πως η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική ως πρόοδος, ωστόσο χρειάζεται υπευθυνότητα και διαφάνεια.