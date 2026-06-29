Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Startups4Peace 2026 (Su4P), το δικοινοτικό πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρήσεων στην Κύπρο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Αυγούστου 2026.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων ομάδων από τις ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα, προωθώντας τη συνεργασία, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δικοινοτική δικτύωση.

Οι νικητές θα λάβουν αρχική χρηματοδότηση και πρόσβαση στο Web Summit 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Το Su4P αποτελεί μέρος του προγράμματος Eunite, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο της στήριξης της οικονομικής ένταξης στην Κύπρο. Η υλοποίηση γίνεται από την GIZ International Services, τον φορέα διεθνούς συνεργασίας της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο (KTTO), το κέντρο καινοτομίας CYENS και τη δικοινοτική κοινωνική επιχείρηση CyprusInno.

Στόχος η συνεργασία και η καινοτομία

Το Startups4Peace ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών επιχειρηματικών ομάδων και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών που γεφυρώνουν τις δύο κοινότητες στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν υποστήριξη μέσω εντατικών bootcamps, εξατομικευμένης καθοδήγησης (mentoring) και διαγωνιστικής διαδικασίας παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών (pitching battle).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες από τις δύο κοινότητες, καθώς και μικτές δικοινοτικές ομάδες.

Χρηματοδότηση και βραβεία

Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, θα απονεμηθούν τρία βραβεία:

10.000 ευρώ για την πρώτη ομάδα

5.000 ευρώ για τη δεύτερη ομάδα

5.000 ευρώ για την τρίτη ομάδα

Παράλληλα, οι νικητές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Web Summit 2026 στη Λισαβόνα.

Πληροφορίες και αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Αυγούστου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και κριτήρια συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://www.startups4peace.eu/

Για ερωτήσεις και επικοινωνία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο πρόγραμμα Eunite μέσω email στο info@eunite-cyprus.eu ή τηλεφωνικά στο +90 548 829 24 34.