Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης CEN και CENELEC, τις οποίες φιλοξένησε από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου 2026 στην Αγία Νάπα ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας τυποποίησης, καθώς και μέλη των οργανισμών CEN και CENELEC, συνεργαζόμενοι φορείς και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Κύπρου ως πλατφόρμας διαλόγου και συνεργασίας στον τομέα των προτύπων.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις υψηλού επιπέδου με αντικείμενο τη διακυβέρνηση, τις στρατηγικές προτεραιότητες και την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, καθώς και τον ρόλο του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο της ανοικτής συνεδρίας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δύο θεματικές συζητήσεις με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση σε Σημείο Καμπής: Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία, Ανθεκτικότητα» και «Πρότυπα για μια Ασφαλή Ψηφιακή Ευρώπη: Η Συμβολή της Κύπρου».

Κεντρικό σημείο των εργασιών αποτέλεσε ο στρατηγικός ρόλος της τυποποίησης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του CEN, του ETSI και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την κβαντική καινοτομία, καθώς και στον ρόλο της Κύπρου στην ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.

Ο CYS υπογράμμισε ότι η επιτυχής διοργάνωση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και την ικανότητα της Κύπρου να φιλοξενεί σημαντικές ευρωπαϊκές δράσεις, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της χώρας στον τομέα της τυποποίησης.

Ο Οργανισμός εξέφρασε ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες, ομιλητές και συνεργάτες για τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών.