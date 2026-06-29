Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού πραγματοποίησε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, την ετήσια Τελετή Αποφοίτησής του στη Λεμεσό, σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Οι απόφοιτοι παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της ακαδημαϊκής τους πορείας και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λεμεσού, κ. Σωκράτης Έλληνας, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, που βασίζεται στην κληρονομιά του CIIM. Τόνισε τη συνεχή διεύρυνση των Σχολών και των προγραμμάτων σπουδών, ενώ σημείωσε ως ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή των πρώτων αποφοίτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και των εξ αποστάσεως προγραμμάτων.

Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος υπογράμμισε τη μετεξέλιξη του CIIM σε Πανεπιστήμιο Λεμεσού, καθώς και τον προσανατολισμό του στην καινοτομία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του ως ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα πανεπιστήμια της Κύπρου.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Θεόδωρος Παναγιώτου, κάλεσε τους αποφοίτους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και ήθος, επιδιώκοντας την επιτυχία χωρίς να χάνουν τις αξίες τους και συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία.

Εκ μέρους των αποφοίτων, η πρωτεύσασα απόφοιτος κα Μαρία Βρυώνη αναφέρθηκε στη σημασία της πανεπιστημιακής εμπειρίας ως μιας διαρκούς πορείας μάθησης, ευχαριστώντας τους διδάσκοντες για την καθοδήγηση και την έμπνευση που προσέφεραν.

Απονομή του τίτλου του Ιδρυτικού Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε η απονομή του τίτλου του Ιδρυτικού Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή (Founding Rector and Professor Emeritus) στον Καθηγητή Θεόδωρο Παναγιώτου, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του ως Πρύτανη. Η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τίμησαν τη συμβολή του στην ίδρυση, την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Πανεπιστημίου Λεμεσού, καθώς και τη μακρόχρονη προσφορά του στην ανώτατη εκπαίδευση, με την απονομή να συμπίπτει με τη συμπλήρωση πενήντα ετών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.

Η Τελετή Αποφοίτησης 2026 επιβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση του Πανεπιστημίου Λεμεσού στην ακαδημαϊκή αριστεία, την καινοτομία και τη διαμόρφωση επιστημόνων με γνώσεις, ήθος και κοινωνική υπευθυνότητα.