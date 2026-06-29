Την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μαρίνος Μουσιούττας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Η συνεδρίαση της Δευτέρας αποτελεί την τελευταία υπουργική σύνοδο υπό την Κυπριακή Προεδρία, με τον κ. Μουσιούττα να κάνει λόγο για μια «απαιτητική αλλά ουσιαστική διαδρομή συνεργασίας» που ανέδειξε, όπως είπε, τη δυνατότητα της Ευρώπης να προχωρά με κοινό όραμα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρίσκεται η Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 και οι νέες ανά χώρα συστάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ και στον εκσυγχρονισμό των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, δίνεται στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με αναφορά στις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Ευρώπη.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθεκτικότητα χωρίς να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στους τρόπους αποτελεσματικότερης προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, με έμφαση στη δημιουργία δίκαιων, ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία αποδεικνύει πως η ΕΕ μπορεί να προχωρά όταν υπάρχει κοινό όραμα και πολιτική βούληση.

ΚΥΠΕ