Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν το Συμβούλιο της ΕΕ υπό την Κυπριακή Προεδρία Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας δήλωσης αποσπασμένων εργαζομένων, σε μια μεταρρύθμιση που εντάσσεται στον οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά».

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε την Τρίτη, προβλέπει την ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά την απόσπαση εργαζομένων εντός της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας στην εσωτερική αγορά.

Κεντρικό εργαλείο για την Ενιαία Αγορά

Η μεταρρύθμιση έχει χαρακτηριστεί από τις ευρωπαϊκές αρχές ως μία από τις προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στα «terrible ten» εμπόδια για την κινητικότητα στην ΕΕ. Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου για «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», το οποίο στοχεύει στην απλοποίηση των διασυνοριακών υπηρεσιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά σημείωσε ότι «μια πιο αυτόνομη Ένωση είναι μια πιο ανταγωνιστική Ένωση», υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συμφωνίας.

Ψηφιοποίηση δηλώσεων και μείωση κόστους

Ο κανονισμός προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας δήλωσης αποσπασμένων εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση του ενιαίου εντύπου μπορεί να μειώσει τον χρόνο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων έως και 73%, ενώ το διοικητικό κόστος μπορεί να μειωθεί έως και 58%.

Ρόλος κρατών μελών και λειτουργία πλατφόρμας

Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν αν θα τη χρησιμοποιούν αντί των εθνικών συστημάτων. Όσα κράτη την υιοθετήσουν θα υποχρεούνται να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτήν για τις σχετικές δηλώσεις, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει την ανάπτυξη της δημόσιας ψηφιακής διεπαφής, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων και δεδομένων μεταξύ αρχών.

Πολιτική διάσταση και στόχοι

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός τόνισε ότι η συμφωνία ενισχύει την Ενιαία Αγορά και αίρει «αχρείαστα εμπόδια» στις διασυνοριακές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί τυπικά από τα δύο θεσμικά όργανα της ΕΕ, πριν τεθεί σε εφαρμογή.

ΚΥΠΕ