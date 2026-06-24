Όταν στη συσκευασία κάποιου τροφίμου διαβάζετε έναν ισχυρισμό υγείας, για παράδειγμα «μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη», μπορείτε να τον εμπιστευτείτε; Στην ΕΕ, οι κανονισμοί διασφαλίζουν ότι όλοι οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται στις ετικέτες, στις διαφημίσεις ή σε άλλα υλικά εμπορικής προώθησης υποστηρίζονται από αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία και είναι κατανοητοί από τους καταναλωτές.

Τι είναι οι ισχυρισμοί υγείας;

Ισχυρισμός υγείας είναι κάθε δήλωση που συνδέει ένα τρόφιμο ή συστατικό με συγκεκριμένο όφελος για την υγεία. Ενδεικτικά παραδείγματα:

«Η γλυκομαννάνη, στο πλαίσιο δίαιτας μειωμένων θερμίδων, συμβάλλει στην απώλεια βάρους».

«Η Βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος»

«Η Βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών»

Οι ισχυρισμοί υγείας εγκρίνονται μόνο μετά από αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Μέχρι σήμερα, η EFSA έχει αξιολογήσει περισσότερες από 2300 αιτήσεις που αφορούν ισχυρισμούς υγείας.

Ισχυρισμοί διατροφής έναντι ισχυρισμών υγείας

Ενώ οι ισχυρισμοί υγείας επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ των τροφίμων και της υγείας, οι ισχυρισμοί διατροφής αναδεικνύουν τη σύνθεση του ίδιου του τροφίμου.

Ενδεικτικά παραδείγματα ισχυρισμών διατροφής:

«Χαμηλά Λιπαρά»

«Χωρίς Πρόσθετα Σάκχαρα»

«Υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες»

Και τα δύο είδη ισχυρισμών ρυθμίζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι υποστηρίζονται από την επιστήμη και δεν είναι παραπλανητικοί.

Προστασία του καταναλωτή

Οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές Αρχές συνεργάζονται για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από ψευδείς ή υπερβολικούς ισχυρισμούς σχετικά με τα τρόφιμα. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι:

Οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Οι ισχυρισμοί είναι κατανοητοί και βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία.

Οι παραπλανητικοί ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί παραμένουν εκτός της αγοράς.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Από το 2023:

Πάνω από 260 ισχυρισμοί υγείας έχουν εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

έχουν εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάνω από το 70% των αξιολογηθέντων ισχυρισμών έχει απορριφθεί λόγω έλλειψης επιστημονικών στοιχείων.

Ορισμένα παραδείγματα εγκεκριμένων ισχυρισμών αφορούν θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη D (υγεία των οστών), τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (υγεία της καρδιάς) και οι εδώδιμες ίνες (υγεία του πεπτικού συστήματος).

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Όταν διαβάζετε έναν ισχυρισμό υγείας ή διατροφής για κάποιο προϊόν στην ΕΕ, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχει υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο. Ωστόσο, ποτέ μη λησμονείτε ότι κανένα μεμονωμένο τρόφιμο ή συμπλήρωμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ισορροπημένη, ποικίλη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Εκστρατεία Safe2Eat

Η Κύπρος συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά στην ευρωπαϊκή εκστρατεία Safe2Eat της EFSA μέσω της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η Safe2Eat αποτελεί μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, παρέχοντάς τους πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες ώστε να κάνουν συνειδητές διατροφικές επιλογές.