H Κύπρος εξελίσσεται σε σημαντικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες, επενδύσεις και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η Aristo Developers επιβεβαιώνει αυτό που επισημαίνουν και άλλες μεγάλες εταιρείες του αναπτυξιακού και κατασκευαστικού κλάδου: Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη ζήτηση για ποιοτικές κατοικίες και σύγχρονους χώρους διαβίωσης, με την Πάφο να ξεχωρίζει χάρη στο υψηλό επίπεδο ζωής που προσφέρει.

Θεόδωρος Αριστοδήμου

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από επαγγελματίες, στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και οικογένειες που επιλέγουν την Πάφο ως μόνιμο τόπο εγκατάστασης. Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών, η διεθνής συνδεσιμότητα μέσω του αεροδρομίου, η παρουσία αξιόλογων εκπαιδευτικών και ιατρικών ιδρυμάτων, καθώς και η σταθερή ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της πόλης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Aristo Developers συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της Πάφου και στην καθιέρωσή της ως ενός σύγχρονου οικιστικού και επενδυτικού προορισμού.

Πώς αξιολογείτε τη σημερινή δυναμική της Πάφου ως επενδυτικού και οικιστικού προορισμού και ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι ενισχύουν περισσότερο την ελκυστικότητά της;

Η Πάφος βρίσκεται σήμερα σε μια ιδιαίτερα δυναμική αναπτυξιακή πορεία, αποτελώντας έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς, τόσο για επενδύσεις όσο και για την απόκτηση μόνιμης ή παραθεριστικής κατοικίας.

Ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας ζωής, σύγχρονων υποδομών, ασφάλειας και απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με το πράσινο να συνυπάρχει αρμονικά με τις παραλίες και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης, δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον που προσελκύει αγοραστές και επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες, επενδύσεις και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη ζήτηση για ποιοτικές κατοικίες και σύγχρονους χώρους διαβίωσης, με την Πάφο να ξεχωρίζει χάρη στο υψηλό επίπεδο ζωής που προσφέρει.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον από επαγγελματίες, στελέχη εταιρειών τεχνολογίας και οικογένειες που επιλέγουν την Πάφο ως μόνιμο τόπο εγκατάστασης. Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών, η διεθνής συνδεσιμότητα μέσω του αεροδρομίου, η παρουσία αξιόλογων εκπαιδευτικών και ιατρικών ιδρυμάτων, καθώς και η σταθερή ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της πόλης.

Με παρουσία άνω των 40 ετών στην κυπριακή αγορά ακινήτων, ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη συμβολή της Aristo Developers στη διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας της Πάφου;

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η Aristo Developers συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της Πάφου και στην καθιέρωσή της ως ενός σύγχρονου οικιστικού και επενδυτικού προορισμού.

Μέσα από αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, η εταιρεία συνέβαλε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού οικιστικού προϊόντος, το οποίο εξακολουθεί να προσελκύει τόσο Κύπριους όσο και διεθνείς αγοραστές, ενισχύοντας διαχρονικά την αξία της αγοράς ακινήτων της Πάφου.

Εξίσου σημαντική είναι η διαχρονική μας προσήλωση στην έγκαιρη έκδοση και μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας, στοιχείο που έχει συμβάλει στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και ασφάλειας με τους πελάτες μας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη σημαντικών έργων και υποδομών, όπως το Kings Avenue Mall, το The International School of Paphos, το Paphos Aphrodite Waterpark και το Venus Rock Golf Resort, συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ποιες κατηγορίες έργων ή αναπτύξεων συγκεντρώνουν σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Κύπριους και ξένους αγοραστές στην Πάφο;

Σήμερα παρατηρούμε έντονο ενδιαφέρον για σύγχρονες κατοικίες και διαμερίσματα που συνδυάζουν υψηλή αισθητική, λειτουργική άνεση, ενεργειακή αποδοτικότητα και εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, είτε βρίσκονται εντός της πόλης είτε σε οργανωμένες κοινότητες και αναπτυσσόμενες περιοχές της επαρχίας Πάφου.

Ιδιαίτερη απήχηση έχουν επίσης οι ολοκληρωμένες αναπτύξεις που συνδυάζουν ποιοτικούς χώρους διαβίωσης με διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, αναψυχής και κοινόχρηστες υποδομές, καθώς ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για άνεση, λειτουργικότητα και αναβαθμισμένη καθημερινότητα.

Από πλευράς ξένων επενδυτών, ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται τόσο σε παραθαλάσσιες περιοχές και πολυτελείς αναπτύξεις όσο και σε ακίνητα με ισχυρές προοπτικές απόδοσης και μακροπρόθεσμης υπεραξίας.

Πώς επηρεάζουν οι σύγχρονες ανάγκες των αγοραστών, όπως η ποιότητα ζωής, η βιωσιμότητα, οι υποδομές και η πρόσβαση σε υπηρεσίες, τον σχεδιασμό των νέων αναπτύξεων της εταιρείας;

Οι ανάγκες των αγοραστών έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται άμεσα στον σχεδιασμό των έργων μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών αναπτύξεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης και στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, η διαθεσιμότητα γης σε επιλεγμένες περιοχές μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από παραθαλάσσιες και κεντρικές τοποθεσίες μέχρι ακίνητα ενταγμένα σε οργανωμένες αναπτύξεις και γήπεδα γκολφ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες κάθε αγοραστή.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε σύγχρονες κοινότητες που προσφέρουν άνεση, λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα ζωής, αυξάνοντας παράλληλα την αξία τους στον χρόνο.

Η Aristo Developers έχει συνδέσει το όνομά της με μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις και επενδυτικά έργα. Ποιες προοπτικές βλέπετε για περαιτέρω επενδύσεις στην Πάφο τα επόμενα χρόνια;

Οι προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές. Η Πάφος συνεχίζει να προσελκύει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, χάρη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της.

Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες σε οικιστικά, τουριστικά και έργα μικτής χρήσης, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς και στις σύγχρονες τάσεις διαβίωσης και επένδυσης.

Ως εταιρεία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη έργων που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους αγοραστές, την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Πάφου.

Ποιο είναι το όραμα της Aristo Developers για την Πάφο της επόμενης δεκαετίας και πώς μπορεί η ιδιωτική ανάπτυξη να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομία και την κοινωνία της πόλης;

Οραματιζόμαστε μια Πάφο που θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό κέντρο διαβίωσης, επιχειρηματικότητας και τουρισμού.

Η ιδιωτική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών υποδομών, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Στην Aristo Developers πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο την κατασκευή κτηρίων. Αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένων κοινοτήτων, με σύγχρονες υποδομές, λειτουργικό σχεδιασμό και υψηλή αισθητική, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη πρόοδο της πόλης και των κατοίκων της.

ARISTO DEVELOPERS

Με πέραν των 40 χρόνων επιτυχημένης πορείας, πέραν των 300 αποπερατωμένων αναπτύξεων στο ενεργητικό της και με 35 νέα έργα σε εξέλιξη, η ARISTO DEVELOPERS, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στην Κύπρο, συνεχίζει την ηγετική της πορεία.

Με γραφεία σε Κύπρο, Ρωσία, Κίνα και Βιετνάμ, με αποκλειστικούς συνεργάτες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ινδία καθώς επίσης και με ένα παγκόσμιο δίκτυο που αριθμεί πέραν των 1,500 συνεργατών, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί αναπτύσσοντας έργα ορόσημα.

Tel: +357 26 841 800 / 8000 27 47

E-mail: info@aristodevelopers.com

www.aristodevelopers.com