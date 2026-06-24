Μηνύματα προς τις τράπεζες έστειλαν η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα, με κοινή συνισταμένη όλων των ομιλιών στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών την αναγνώριση ότι ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου βρίσκεται σε ισχυρή θέση, με εύρωστους κεφαλαιακούς δείκτες. Τονίστηκε, παράλληλα, ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα μιας υγιούς και ανθεκτικής οικονομίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δεν παρέλειψε στην ομιλία του να στείλει μήνυμα προς τη Βουλή, η οποία ψήφισε ορισμένες προτάσεις νόμου, παρά τις απόψεις που εκφράστηκαν τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από την Κεντρική Τράπεζα και τη Νομική Υπηρεσία, ότι ενδέχεται να περιέχουν αντισυνταγματικά, καθώς και άλλα νομικά και θεσμικά προβλήματα.

Ως αποτέλεσμα, ανέφερε, προέκυψαν οι αναπομπές και οι αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεπακόλουθα, πρόσθεσε, ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την αναστολή εκποιήσεων και την αναδιάρθρωση δανείων και εγγυήσεων, η οποία εξέφρασε τις ανησυχίες της.

Ο Υπουργός, ωστόσο, άσκησε με κομψό τρόπο κριτική στις τράπεζες για την πηγή των εσόδων που ευθύνονται για τα τραπεζικά κέρδη, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων κατάλληλων χρηματοδοτικών προϊόντων για τις επιχειρήσεις.

«Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα παραμένει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, φθάνοντας περίπου στο €1 δις το 2025, μειωμένα βέβαια σε σχέση με το 2024, λόγω της μεταβολής των επιτοκίων».

Ως Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε, «θα επιθυμούσαμε βέβαια, η κερδοφορία των τραπεζών μας, να προέρχεται περισσότερο από υγιείς δανειοδοτήσεις των επιχειρήσεων μας στους παραγωγικούς τομείς και λιγότερο από την αύξηση της διαφοροποίησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Προς αυτή την κατεύθυνση, υπέδειξε ο Υπουργός, «η κυβέρνηση εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει μια οικονομική πολιτική που να επιτρέπει στην αξιολόγηση της οικονομίας μας στην επενδυτική βαθμίδα, μετά από 11 χρόνια. Αυτό το γεγονός διαμορφώνει ένα φιλικό πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις, για τις εταιρείες τεχνολογίας και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις».

«Είμαι βέβαιος», επεσήμανε ο κ. Κεραυνός, «ότι ο τραπεζικός τομέας έχει διαπιστώσει το γεγονός αυτό και επομένως αναμένεται η δημιουργία περισσότερων κατάλληλων χρηματοδοτικών προϊόντων προς τις επιχειρήσεις μας και βελτίωση μέσα από διαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου ανά οικονομικό τομέα».

ΚΤ: Μήνυμα εγρήγορσης

Μήνυμα εγρήγορσης προς τις τράπεζες απηύθυνε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ισχυρή θέση των τραπεζών δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

«Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας είναι σήμερα ισχυρός. Όμως η ισχύς που έχει πραγματική σημασία δεν εξαντλείται σε έναν δείκτη κεφαλαίου, σε μια γραμμή κερδοφορίας ή σε μια ευνοϊκή συγκυρία. Μετριέται στην ικανότητα των ιδρυμάτων να παραμένουν ισχυρά και όταν το περιβάλλον μεταβάλλεται, όταν οι κίνδυνοι γίνονται λιγότερο γραμμικοί, οι τεχνολογικές απαιτήσεις πιο σύνθετες και ο ανταγωνισμός λιγότερο προβλέψιμος. Αυτό προϋποθέτει αποθέματα που απορροφούν κραδασμούς, υποδομές που προσαρμόζονται στο νέο, και διοικήσεις που δεν συγχέουν το ευνοϊκό του σήμερα με τη βεβαιότητα του αύριο».

Υπό αυτό το πρίσμα, συνέχισε ο κεντρικός τραπεζίτης, «η πρόκληση για τις τράπεζες δεν είναι μόνο να διαχειριστούν τους κινδύνους που είναι ήδη ορατοί, αλλά να ιεραρχήσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα έναντι των πρόσκαιρων ωφελειών. Οι πολιτικές διανομής κερδών, οι κεφαλαιακές αποφάσεις και η κατανομή των διαθέσιμων πόρων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την παρούσα κερδοφορία, αλλά και την ανάγκη συνεχούς επένδυσης σε τεχνολογικές υποδομές, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο και στρατηγική προσαρμοστικότητα. Διότι οι τράπεζες που θα παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές δεν θα είναι κατ’ ανάγκην εκείνες που μεγιστοποίησαν το βραχυπρόθεσμο όφελος, αλλά εκείνες που επέλεξαν εγκαίρως να επενδύσουν στην ικανότητά τους να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται».