Με υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η εξειδικευμένη εκδήλωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, με επίκεντρο την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε επαγγελματίες, στελέχη αρμόδιων αρχών και ρυθμιστικών φορέων, εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και μέλη μόνιμων διπλωματικών αντιπροσωπειών ξένων χωρών, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πορεία της Κύπρου.

Τον εναρκτήριο λόγο απηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, Μάριος Σκανδάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στους σημαντικότερους σταθμούς που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η αγορά ακολουθεί σταθερή πορεία ανάκαμψης και παρουσιάζει νέα δυναμική, ξεπερνώντας, στα περισσότερα κριτήρια, τον μέσο όρο απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, ο Χάρης Πουαγκαρέ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, αναλύοντας τα μακροοικονομικά δεδομένα. Παράλληλα, εστίασε στις σύγχρονες τάσεις, την ψηφιοποίηση και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών που διαμορφώνουν το νέο τραπεζικό περιβάλλον.

Ο Χάρης Χαμπάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, παρουσίασε, μέσα από 10 βασικά συμπεράσματα, το νέο τοπίο του τραπεζικού τομέα. Στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία των ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων, της ευελιξίας και της ανάγκης για απλούστερες δομές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο Μίλτος Μιχαηλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις μεγάλες ευκαιρίες που αναδύονται για τις κυπριακές τράπεζες. Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, τα ισχυρά θεμέλια του τομέα και η επένδυση στην καινοτομία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη θωράκιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Επαφές με ευρωπαϊκούς θεσμούς

Μετά την παρουσίαση στο Bloomberg, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου πραγματοποίησε, στο δεύτερο σκέλος της αποστολής στις Βρυξέλλες, κύκλο επαφών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με Ευρωβουλευτές και στελέχη γραφείων πολιτικών προσώπων που εδρεύουν στη βελγική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι χειρίζονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τις τράπεζες και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της παρουσίας του Συνδέσμου στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, Μάριος Σκανδάλης, τόνισε ότι η αποστολή στις Βρυξέλλες δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη χωρίς συνέχεια στην πορεία που θα επιβεβαιώσει και τη βιωσιμότητα του τομέα.

«Η αποστολή μας στις Βρυξέλλες δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη εάν δεν υπάρξει συνέχεια της εξαιρετικής πορείας που θα βεβαιώσει και τη βιωσιμότητα του τομέα. Πάνω στις άρτιες παρουσιάσεις, τα εξαιρετικά σχόλια, τον θετικό αέρα που αποπνέει η κυπριακή οικονομία και οι τράπεζές μας στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και στις ιδιαίτερα παραγωγικές επαφές που είχαμε με ανώτερα πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες, οφείλουμε να χτίσουμε περαιτέρω αποτελεσματικές δράσεις», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει πετύχει σημαντικά ορόσημα τα τελευταία χρόνια, τα οποία, όπως είπε, ταυτίζονται με τις επιτυχίες της εθνικής οικονομίας.

«Ως κλάδος, έχουμε κερδίσει πολλά τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας ορόσημα που ταυτίζονται απόλυτα με τις αντίστοιχες επιτυχίες της εθνικής μας οικονομίας. Η Κύπρος μας με πρωτεργάτη και άξιο πρεσβευτή τον τραπεζικό μας τομέα, πέρασε με αντικειμενικά κριτήρια και με την επιβεβαίωση των Αρχών αλλά και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, στην ελίτ του Ευρωπαϊκού οικονομικού γίγνεσθαι», πρόσθεσε.

Ο Μάριος Σκανδάλης ανέφερε επίσης ότι, με αυτά τα δεδομένα και μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των δυνάμεων στην Κύπρο, στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του τομέα προς όφελος της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Ευχαριστίες και συνέχεια

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε ευχαριστίες στα γραφεία των Κυπρίων Ευρωβουλευτών για τη συνεργασία και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Ευχαριστίες εκφράστηκαν επίσης προς την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η επαφή με τον διεθνή οργανισμό Bloomberg, καθώς και προς το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες για τη συμβολή τους στον εντοπισμό και την πρόσκληση στελεχών με έδρα τις Βρυξέλλες.