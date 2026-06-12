Μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία ιεραρχικά μπορεί να βρίσκεται στα χαμηλά αποδεικνύεται «Μήλο της Έριδος». ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ ερίζουν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γεγονός που οδήγησε σε αδιέξοδο τη χθεσινή πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Η συνέχεια θα δοθεί σήμερα με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να συμφωνήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες των προηγούμενων 24ώρων και βγήκαν στην επιφάνεια οι προθέσεις των πολιτικών κομμάτων.

Η συζήτηση τελμάτωσε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες από άτομα που είναι γνώστες των συζητήσεων και του παρασκηνίου και με τα οποία ο Φιλελεύθερος επικοινώνησε, την διεκδικούσαν έντονα ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ.

Το ΑΚΕΛ όπως και δημοσίως είχε υποστηρίξει, θεωρεί πως η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ανήκει, καθώς την είχε τα προηγούμενα χρόνια, δεν την αποξενώθηκε, αλλά την παραχώρησε χαριστικά στους Οικολόγους και τον κ. Θεοπέμπτου. Με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιτροπή πρέπει να πάει και πάλι κοντά του.

Το ΕΛΑΜ ξεκινά από τη θέση ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν μία εξ αυτών που έμειναν «ορφανές» μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και ως εκ τούτου το κόμμα θα πρέπει να την πάρει, αφού τα κόμματα που κατείχαν, τόσο τη συγκεκριμένη, όσο και τις επιτροπές Άμυνας και Μεταφορών δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή.

Πέραν όμως από τις ενστάσεις του ΑΚΕΛ για να πάει η Περιβάλλοντος σε άλλο κόμμα και ιδιαίτερα το ΕΛΑΜ, φαίνεται κάποια κόμματα να έχουν επιφυλάξεις και στο να πάει η προεδρία της Επιτροπής Άμυνας στο ΕΛΑΜ. Όπως όμως φάνηκε και από τη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, το ΑΚΕΛ διαφωνεί γενικώς με το να πάρει την όποια κοινοβουλευτική επιτροπή το ΕΛΑΜ.

Ευρύτερη διαφωνία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων είναι σε δύο επίπεδα. Πέραν τις διαφωνίες για συγκεκριμένες επιτροπές υπάρχει διάσταση απόψεων και σ’ ό,τι αφορά τον τελικό αριθμό των επιτροπών με τις εισηγήσεις να ξεκινούν από τις 11, όσα είναι και τα υπουργεία, και να φτάνουν μέχρι και 16 που είναι ο υφιστάμενος αριθμός κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Δεν είναι βέβαιο ότι οι επιτροπές παραμένουν 16 στον αριθμό, καθώς κάποια κόμματα ευνοούν συγχώνευση επιτροπών και όπως όλα δείχνουν της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη Θεσμών. Επίσης, υπάρχει εισήγηση στις επιτροπές να συμμετέχουν 12 βουλευτές στο σύνολο, τέσσερις από κάθε κόμμα. Φαίνεται όμως οι περισσότεροι βουλευτές της Επιτροπής Επιλογής να ευνοούν τη διατήρηση 16 επιτροπών γιατί αν οι επιτροπές μειωθούν στις 15 τα πράγματα ίσως γίνουν πιο περίπλοκα.

Πίσω από τις συζητήσεις και τις προσεγγίσεις των κομμάτων υπάρχει και το στοιχείο της σκοπιμότητας. Όπως για παράδειγμα οι αναφορές ότι το ΔΗΚΟ δικαιούται μόνο δύο προεδρίες επιτροπών. Και αυτό γιατί υπάρχει προσπάθεια να φανεί ότι το ΔΗΚΟ παίρνει τρεις προεδρίες με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΗΣΥ και αυτό προκύπτει από τη συμφωνία για στήριξη της Αννίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Θέση την οποία απορρίπτει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος επιμένει ότι το κόμμα του δικαιούται τρεις προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών όσες είχε και κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Συνέχεια σήμερα στις 10

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεχίσει σήμερα με νέα συνεδρία τις 10 το πρωί με στόχο να καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι προεδρίες, όσο και οι συνθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι την επόμενη Ολομέλεια, που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Ιουνίου, ώστε να τύχουν έγκρισης από το νομοθετικό σώμα. Στόχος είναι από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 να ξεκινήσει το νομοθετικό έργο των νέων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η άσχημη μέρα από την Ολομέλεια φάνηκε

Αν και σύντομη η συνεδρία της Ολομέλειας εντούτοις έδωσε ένα στίγμα προθέσεων και το πόσο δύσκολη θα ήταν η συζήτηση στη συνέχεια στην Επιτροπή Επιλογής που μόλις εγκρίθηκε.

Αρχικά ανακοινώθηκαν οι διορισμοί των δύο γραμματέων και του κοσμήτορα. Γραμματείς διορίστηκαν οι βουλευτές Νικολέτα Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ και Αναστασία Χάσικου του ΑΚΕΛ και κοσμήτορας ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος.

Ο Προεδρεύων της Βουλής ανακοίνωσε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων που είναι για τον ΔΗΣΥ ο Δημήτρης Δημητρίου, για το ΑΚΕΛ ο Γιώργος Λουκαΐδης, για το ΕΛΑΜ ο Σωτήρης Ιωάννου και για το ΔΗΚΟ ο Πανίκος Λεωνίδου.

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από τρεις βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργο Κάρουλλα και Σάβια Ορφανίδου και από τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Συμμετέχει ένας βουλευτής από το ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης. Υπέρ της σύνθεσης της Επιτροπής ψήφισαν 50 βουλευτές. Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έθεσε και τη δική του υποψηφιότητα για την Επιτροπή Επιλογής και επανέλαβε ότι το κόμμα δικαιούται να έχει έναν βουλευτή γιατί, όπως είπε, ούτε το Σύνταγμα ούτε και ο κανονισμός της Βουλής αποκλείουν κόμμα που δεν έχει επτά ή περισσότερους βουλευτές.

Το θέμα των μελών, πρόσθεσε, εμφανίζεται ως να υπάρχει ένας άτυπος συνδυασμός αλλά όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να τεθούν στο Σώμα για να αποφασίσει. Η εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή.

O κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ζήτησε για σκοπούς πρακτικών να σημειωθεί ότι το κόμμα του διαφωνεί με συμμετοχή βουλευτή του ΕΛΑΜ στην επιτροπή.

Ανέφερε ότι, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία έχουν δικαίωμα να καταθέσουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στην Επιτροπή Επιλογής, εισήγηση όμως που δεν έγινε αποδεκτή από τα κόμματα που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι υπήρχε δυνατότητα να τεθεί θέμα συμμετοχής και άλλων κομμάτων στην επιτροπή αλλά δεν γίνεται στο παρά ένα να τίθεται θέμα όταν υπάρχει μια διαμορφωμένη συμφωνία μεταξύ των κομμάτων.