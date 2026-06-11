Δεν τα βρήκαν και συνεδριάζει εκ νέου αύριο το πρωί η Επιτροπή Επιλογής, που επικυρώθηκε σήμερα το απόγευμα από την Ολομέλεια της νέας Βουλής με στόχο να ξεκαθαρίσει το θέμα των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή συνεδρίαση που κράτησε περισσότερες από δυόμιση ώρες, τα μέλη της Επιτροπής δεν κατέληξαν ούτε στον αριθμό των Επιτροπών αλλά ούτε και στις Προεδρίες που θα αναλάβουν τα κόμματα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το μεγαλύτερο ζήτημα που προκύπτει αφορά την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την οποία διεκδικούν ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ.

Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από τρεις βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Καρούλλα, καθώς και από τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Παράλληλα, συμμετέχει ένας βουλευτής από το ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης. Στην Επιτροπή συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 10 το πρωί, σε μία νέα προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή, αφού το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι ο τελικός αριθμός των κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Τα σενάρια που εξετάζονται είναι: να παραμείνουν 16 όσες ήταν κατά την προηγούμενη σύνοδο, να μειωθούν σε 15 εάν περάσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάτω από την ομπρέλα της Επιτροπής Θεσμών, να μειωθούν σε 14 με την συνένωση και των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ενώ το νέο σενάριο που φαίνεται ότι τέθηκε σήμερα στο τραπέζι είναι να μειωθούν στις 11, όσα είναι και τα υπουργεία.

Από εκεί και πέρα θα γίνει καταμερισμός του πόσες Προεδρίες θα πάρει το κάθε κόμμα. Το πόσες προεδρίες θα πάρει το κάθε κόμμα που δικαιούται είναι στη βάση των ποσοστών που έλαβε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ενώ δικαίωμα έχουν μόνο τα κόμματα εκείνα που έχουν τουλάχιστον επτά βουλευτές.

Η κατανομή θα γίνει ανάμεσα σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με μια πρώτη συζήτηση που έγινε, εάν τελικά παραμείνουν 16 οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ θα πάρουν από πέντε προεδρίες και ΕΛΑΜ – ΔΗΚΟ από τρεις. Εάν διαφοροποιηθεί ο αριθμός των επιτροπών θα υπάρξει και αλλαγή του αριθμού των προεδριών που θα πάρει το κάθε κόμμα.

Ο ΔΗΣΥ επιζητεί να κρατήσει τις προεδρίες των Επιτροπών που είχε στην προηγούμενη θητεία δηλαδή της Εξωτερικών, Ενέργειας, Νομικών, Υγείας και Θεσμών και δεν επιμένει να λάβει και έκτη προεδρία που τη δικαιούται με βάση τα ποσοστά του. Οι “ορφανές” Επιτροπές της Αμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών είναι το μήλον της έριδος. Κλειδί όμως αναδεικνύεται η Περιβάλλοντος γιατί τη διεκδικούν ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ χωρίς κανένα από τα δύο κόμματα να κάνουν πίσω.

Το ΑΚΕΛ εμφανίζεται συναινετικό στο να δώσει την προεδρία της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά φαίνεται να μην συζητά καθόλου για να μην πάρει την Περιβάλλοντος καθώς τη θεωρεί μεγάλης σημασίας Επιτροπή με τεράστιο και σημαντικό όγκο εργασίας, διατηρώντας τη θέση να μην δοθεί προεδρία στο ΕΛΑΜ.

Το ΑΚΕΛ θέλει να διατηρήσει επίσης τις προεδρίες της Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Προσφύγων. Το ΑΚΕΛ αντιδρά στο να περιέλθει η προεδρία της Αμυνας και Παιδείας στο ΕΛΑΜ, το οποίο και τις διεκδικεί.

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΕΛΑΜ ίσως κάνει πίσω σε ό,τι αφορά την Παιδείας. Για την Επιτροπή αυτή δεν κάνει όμως πίσω το ΔΗΚΟ που είχε την προεδρία και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Στην προηγούμενη θητεία στην Επιτροπή Άμυνας προήδρευε η ΕΔΕΚ με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, στην Παιδείας το ΔΗΚΟ με τον Παύλο Μυλωνά και στην Περιβάλλοντος οι Οικολόγοι με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. ”Ορφανή” μένει η Επιτροπή Μεταφορών που την προεδρία είχε η ΔΗΠΑ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως οι Προεδρίες των Επιτροπών θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια, στις 18 Ιουνίου, αφού στόχος της νέας Βουλής είναι να είναι σε θέση να ξεκινήσει η νομοθετική εργασία την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.