Μόλις λίγα λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας, η δεύτερη με τη νέα της σύνθεση, κατά την οποία επικυρώθηκε η Επιτροπή Επιλογής της Βουλή και διορίστηκαν οι νέοι γραμματείς και ο κοσμήτορας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τις τρεις αυτές θέσεις –γραμματέων και κοσμήτορα– αναλαμβάνουν τρεις νέοι βουλευτές από τα τρία πρώτα κόμματα ως εξής:

Γραμματείς: Νικολέττα Κωνσταντίνου (ΔΗΣΥ) και Αναστασία Χάσικου (ΑΚΕΛ),

Κοσμήτορας: Μάριος Πελεκάνος (ΕΛΑΜ).

Εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων διορίστηκαν οι Δημήτρης Δημητρίου για τον ΔΗΣΥ, ο Γιώργος Λουκαΐδης για το ΑΚΕΛ, ο Σωτήρης Ιωάννου για το ΕΛΑΜ και ο Πανίκος Λεωνίδου για το ΔΗΚΟ.

Η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από τρεις βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Καρούλλα, καθώς και από τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Παράλληλα, συμμετέχει ένας βουλευτής από το ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τόνισε πως θεωρεί ότι το Άλμα δικαιούται να συμμετέχει στην Επιτροπή με ένα βουλευτή και εισηγήθηκε όπως συμμετέχει ο ίδιος ως μέλος της Επιτροπής Επιλογής εκπροσωπώντας το Κίνημα, κάτι που όμως δεν έγινε αποδεκτό αφού τελικά υπερψηφίστηκε η σύνθεση όπως είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη αρχηγών.

Ο Γιώργος Λουκαΐδης ξεκαθάρισε πως το ΑΚΕΛ δεν ψηφίζει υπέρ της εκλογής μέλους του ΕΛΑΜ στην Επιτροπή.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, λαμβάνοντας το λόγο είπε πως είναι δικαίωμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να θέτει τον εαυτόν του υποψήφιο αφού του το επιτρέπει το Σύνταγμα, ωστόσο δεν είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο στην πολύωρη σύσκεψη αρχηγών από την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους του Κινήματος Άλμα. Τέτοια αιτήματα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να τίθενται στο παρά πέντε μίας διαδικασίας που δύο λεπτά προηγουμένως θεωρείτο ομόφωνη.

Με τη σειρά του ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε πως φαίνεται πως δεν υπάρχει ομοφωνία καθώς το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε ότι δεν τάσσεται υπέρ για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία 50 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και της πρότασης της σύσκεψης αρχηγών, οπότε εγκρίθηκε όπως είχε ανακοινωθεί η Επιτροπή Επιλογής. Εναντίον ψήφισαν οι 4 βουλευτές του Κινήματος Άλμα.

Πιάνει δουλειά η Επιτροπή Επιλογής

Πλέον τα φώτα είναι στραμμένα στα όσα έπονται της Ολομέλειας της Βουλής, καθώς ακολουθεί σύσκεψη στην Αίθουσα «Μόρφου» κατά την οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας, το πρώτο που θα ξεκαθαρίσει είναι ο τελικός αριθμός των κοινοβουλευτικών επιτροπών, εάν θα είναι 14, 15 ή 16. Από εκεί και πέρα θα γίνει καταμερισμός του πόσες θα πάρει το κάθε κόμμα.

Το πόσες προεδρίες θα πάρει το κάθε κόμμα που δικαιούται είναι στη βάση των ποσοστών που έλαβε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ενώ δικαίωμα έχουν μόνο τα κόμματα εκείνα που έχουν τουλάχιστον επτά βουλευτές. Η κατανομή θα γίνει ανάμεσα σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με μια πρώτη συζήτηση που έγινε, ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ θα πάρουν από πέντε προεδρίες, ΕΛΑΜ – ΔΗΚΟ από τρεις, εάν τελικά θα είναι 16 οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εάν διαφοροποιηθεί ο αριθμός των επιτροπών θα υπάρξει και αλλαγή του αριθμού των προεδριών που θα πάρει το κάθε κόμμα. Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι στο σενάριο των 16 επιτροπών ο ΔΗΣΥ δικαιούται 6, το ΑΚΕΛ 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2. Σε περίπτωση 14, ανέφερε, ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ δικαιούνται από 5, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ θα πάρουν από 2. Σε περίπτωση που είναι 15 οι επιτροπές τότε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θα έχουν από 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2.