Η σημερινή δεύτερη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι ολιγόλεπτη. Όλο το «ζουμί» θα είναι μετά τη λήξη της συνεδρίας του νομοθετικού σώματος όταν θα καθίσει κάτω η Επιτροπή Επιλογής για να κατανέμει τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Στη σημερινή συνεδρία, η δεύτερη με τη νέα της σύνθεση, θα επικυρωθεί η Επιτροπή Επιλογής και θα διοριστούν οι νέοι γραμματείς και ο κοσμήτορας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τις τρεις αυτές θέσεις –γραμματέων και κοσμήτορα– θα αναλάβουν τρεις νέοι βουλευτές από τα τρία πρώτα κόμματα. Αυτές, όπως πληροφορείται το philenews, θα κατανεμηθούν ως εξής:

Γραμματείς: Νικολέττα Κωνσταντίνου (ΔΗΣΥ) και Αναστασία Χάσικου (ΑΚΕΛ)

Κοσμήτορας: Μάριος Πελεκάνος (ΕΛΑΜ)

Όλα τα φώτα θα είναι όμως στραμμένα στα όσα έπονται της σημερινής Ολομέλειας της Βουλής, καθώς θα ακολουθήσει σύσκεψη κατά την οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Πρώτα είναι ο αριθμός των επιτροπών

Το πρώτο που θα ξεκαθαρίσει είναι ο τελικός αριθμός των κοινοβουλευτικών επιτροπών, εάν θα είναι 14, 15 ή 16. Από εκεί και πέρα θα γίνει καταμερισμός του πόσες θα πάρει το κάθε κόμμα.

Το πόσες προεδρίες θα πάρει το κάθε κόμμα που δικαιούται είναι στη βάση των ποσοστών που έλαβε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Προεδρίες δικαιούνται μόνο τα κόμματα εκείνα που έχουν τουλάχιστον επτά βουλευτές.

Η κατανομή θα γίνει ανάμεσα σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με μια πρώτη συζήτηση που έγινε, ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ θα πάρουν από πέντε προεδρίες, ΕΛΑΜ – ΔΗΚΟ από τρεις, εάν τελικά θα είναι 16 οι κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Εάν διαφοροποιηθεί ο αριθμός των επιτροπών θα υπάρξει και αλλαγή του αριθμού των προεδριών που θα πάρει το κάθε κόμμα.

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι στο σενάριο των 16 επιτροπών ο ΔΗΣΥ δικαιούται 6, το ΑΚΕΛ 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2. Σε περίπτωση 14, ανέφερε, ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ δικαιούνται από 5, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ θα πάρουν από 2.

Σε περίπτωση που είναι 15 οι επιτροπές τότε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θα έχουν από 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2.

Διατήρηση κεκτημένων ο ΔΗΣΥ

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα μείωσης του αριθμού των επιτροπών «και είμαστε σε διαδικασία να δούμε πώς και αν μπορεί να γίνει». Σημείωσε ότι το κόμμα του σε πρώτο χρόνο θα επαναδιεκδικήσει τις προεδρίες των επιτροπών που είχε και στην προηγούμενη Βουλή, δηλαδή τις επιτροπές Νομικών, Εξωτερικών, Εμπορίου, Θεσμών και Υγείας, αλλά «είμαστε ανοιχτοί, δεν είμαστε δογματικοί στο να πάρουμε και να δώσουμε αντιστοίχως κάποια άλλη επιτροπή».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι, με βάση τα ποσοστά και τον αριθμό βουλευτών που εξέλεξε ο ΔΗΣΥ, δικαιούται την προεδρία έξι επιτροπών, στο σενάριο διατήρησης των 16 επιτροπών. «Έχουμε κάθε καλή διάθεση να λύσουμε τα ζητήματα, χωρίς να προκύπτουν προστριβές ή αψιμαχίες μεταξύ των κομμάτων», είπε, αναφέροντας ότι αν θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΔΗΣΥ είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την έκτη προεδρία σε άλλο κόμμα.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της προεδρίας των επιτροπών μόνο από κοινοβουλευτικές ομάδες, είπε ότι «δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ θέμα προς συζήτηση. Δεν μπορούν να έχουν προεδρία επιτροπών κόμματα με λιγότερους από 7 βουλευτές, που δεν σχηματίζουν κοινοβουλευτική ομάδα».

Απαντώντας κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα έθετε βέτο σε προεδρία συγκεκριμένης επιτροπής από κάποιο κόμμα, είπε ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ζητήματα που θα είναι καλύτερα να αποφευχθούν, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Παιδείας στο ΕΛΑΜ ή η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα. Θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση συνεννόησης σε πρώτο βήμα. Αν αυτό γίνει εφικτό ακόμα καλύτερα, αν όχι, θα δούμε πώς θα λύσουμε τον γόρδιο δεσμό», είπε.

Το ΑΚΕΛ δείχνει προς Γερμανία

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, στις δηλώσεις του ανέφερε ότι πρόθεση του κόμματός του είναι να διεκδικήσει τις προεδρίες για τις ίδιες επιτροπές που κατείχε και στην προηγούμενη Βουλή, δηλαδή Γεωργίας, Εργασίας, Εσωτερικών και Προσφύγων, ενώ σημείωσε ότι αντί της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα διεκδικήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος, της οποίας, παρόλο που στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία προήδρευε ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι «τη θεωρούμε δική μας», αφού για πολλά χρόνια ήταν στο ΑΚΕΛ.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι «σε όλα τα σενάρια κατανομής προεδριών, εμείς δεν ψηφίζουμε για προεδρίες στο ΕΛΑΜ», φέροντας ως παράδειγμα και το τι γίνεται στη Γερμανία, όπου το AfD δεν προεδρεύει σε καμιά επιτροπή, παρά τα ποσοστά του. «Είμαστε συνεπείς στη θέση μας ενάντια στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς», είπε.

Θέλει τρεις το ΕΛΑΜ

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι το ΕΛΑΜ διεκδικεί την προεδρία των επιτροπών Παιδείας, Περιβάλλοντος και Άμυνας, σημειώνοντας ότι θα γίνουν διαβουλεύσεις, καθώς κάποιες επιτροπές τις διεκδικούν κι άλλα κόμματα. «Θα υπάρξει κατάληξη, σκοπός είναι να προχωρήσει η λειτουργία του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν», είπε, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη επιτροπή προς το παρόν για την οποία θα ανακοινώσει ενδιαφέρον το ΕΛΑΜ δημόσια. «Θα εξετάσουμε τα δεδομένα», είπε, ενώ σημείωσε ότι εκ μέρους του ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Επιλογής θα συμμετέχει ο Λίνος Παπαγιάννης.

Όσον αφορά τον τελικό αριθμό των επιτροπών, είπε ότι αυτό το θέμα θα εξεταστεί την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι τελικά και το ΕΛΑΜ προσανατολίζεται στο να παραμείνει ο υφιστάμενος αριθμός επιτροπών.

Έτοιμοι και πρόεδροι στο ΔΗΚΟ

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής, είπε στο ΚΥΠΕ, ότι το ΔΗΚΟ θα διεκδικήσει τις προεδρίες των επιτροπών που κατείχε και στην προηγούμενη Βουλή, δηλαδή τις επιτροπές Οικονομικών, Παιδείας, και Ελέγχου, με αντίστοιχους προέδρους τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τον Χρύσανθο Σαββίδη και τον Ζαχαρία Κουλία.

Διευκρίνισε ότι δεν προεξοφλείται κάτι, καθώς θα συνεδριάσει για το θέμα η Επιτροπή Επιλογής.

Ερωτηθείς αν μόνο τα τέσσερα κόμματα που σχηματίζουν κοινοβουλευτική ομάδα θα προεδρεύουν επιτροπών, είπε ότι αυτό το θέμα έχει κλείσει, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Απαντώντας αν το ΔΗΚΟ ενίσταται στην άσκηση προεδρίας συγκεκριμένης επιτροπής από κάποιο κόμμα, είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να συγκατατεθούμε με σύνεση και πνεύμα συνεργασίας να βρούμε λύσεις», σημειώνοντας ότι θα ασκήσουν την επιρροή τους στην Επιτροπή Επιλογής.

Αλλαγή κανονισμού απαιτεί το Άλμα

Η βουλευτής του Άλματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει οι προεδρίες των επιτροπών να πηγαίνουν στα κόμματα με εφτά βουλευτές και πάνω και την απόφαση που λήφθηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

«Οι κανονισμοί πέρασαν στην τελευταία συνεδρίαση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για καλές πρακτικές του παρελθόντος, που, και πάλι κατ’ εξαίρεση, δόθηκαν προεδρίες επιτροπών και στη ΔΗΠΑ και στους Οικολόγους και ad hoc στο ΕΛΑΜ. «Τώρα πήραν αυτή την απόφαση, έχουν τη δύναμη να την επιβάλουν», είπε. Η Χαραλαμπίδου επιβεβαίωσε και όσα έγραψε χθες ο Φιλελεύθερος για την πρόθεση του κόμματός της να προσφύγει νομικά για το ζήτημα: «Θέλουμε να ανοίξει ένας νομικός διάλογος, δεν γίνεται ο καθένας να επικαλείται τον κανονισμό κατά το δοκούν. Οι κανονισμοί πάντα ίδιοι ήταν», είπε, σημειώνοντας ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να ακουστούν νομικές απόψεις.

Για την Άμεση Δημοκρατία αυτό που προέχει είναι η συμμετοχή σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η Νταϊάνα Κωνσταντινίδου δήλωσε πως γίνεται διαβούλευση ώστε να ρυθμιστούν οι ημέρες και οι ώρες συνεδρίασης των επιτροπών με τρόπο που να καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όλων των βουλευτών.