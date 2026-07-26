Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνος Φακοντής, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσο μελετώνται, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, τρόποι για καλύτερη αξιοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου, έτσι ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργού σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι για το παλαιό κτίριο αναχωρήσεων του αερολιμένα Πάφου, προς το παρόν, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός από την ανάδοχο εταιρεία. Αναμένεται αυτό να εξεταστεί στα πλαίσια ετοιμασίας των νέων όρων Συμφωνίας Παραχώρησης το 2032.

Όσον αφορά στο παλαιό κτίριο αφίξεων του αεροδρομίου Πάφου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Κράτους, υπάρχει απόφαση για δημιουργία Τερματικού Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Διακεκριμένων Προσώπων/ Γενικής Αεροπορίας του Αερολιμένα Πάφου. Όμως, παρά τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ανάδοχος εταιρεία για εξεύρεση επενδυτή για εκμετάλλευση/ χρήση των πιο πάνω εγκαταστάσεων, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη σε συμφωνία.

Αναφερόμενος στις απαντήσεις ο κ. Φακοντής επεσήμανε ότι δεν μπορεί τόσο σημαντικές εγκαταστάσεις να παραμένουν αναξιοποίητες. Είναι βέβαιο ότι η καλύτερη αξιοποίηση τους θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα, τόνισε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, προαναγγέλλοντας ότι θα επαναφέρει το θέμα, με στόχο να εξευρεθούν τρόποι ώστε οι παλιές εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο Πάφου να αξιοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.