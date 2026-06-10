«Πήραμε 5,8 % στις βουλευτικές εκλογές, για να είμαι ειλικρινής εγώ περίμενα 8%» ανέφερε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου για το ποσοστό που έλαβε το κίνημα Άλμα, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές κινούνται οι μηχανισμοί των κομμάτων που έχουν μητρώα των μελών.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, η βουλεύτρια του κινήματος Άλμα ανέφερε ότι το κόμμα έκανε μια προεκλογική εκστρατεία χωρίς έξοδα. «Προσωπικά έχω δαπανήσει 160 ευρώ. Ήταν η εκτύπωση για 2000 κάρτες».

Σχολιάζοντας το βίντεο της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με τον Φειδία Παναγιώτου, η κ. Χαραλαμπίδου έκανε λόγο για μια κίνηση που δημιούργησε προβληματισμό. Υποστήριξε, το συγκεκριμένο βίντεο αναιρούσε την εικόνα σοβαρότητας και υπευθυνότητας που επιδιώκει να προβάλλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του ΔΗΣΥ στο θέμα των συντάξεων, καλώντας το κόμμα να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναλογιστική μελέτη τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα των προτάσεών του.

Αναφορικά με τη στήριξή της στον Στέφανο Στεφάνου για την προεδρία της βουλής και το γεγονός ότι κάποιοι αμφισβητούσαν εάν θα ακολουθούσε την απόφαση του κόμματός της, η κ. Χαραλαμπίδου ξεκαθάρισε:

«Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είναι το σύμβολο της αριστεράς. Συνεπώς, μετά από 15 χρόνια στην αριστερά τρέφω έναν απέραντο σεβασμό σε όσους διαχρονικά με στήριξαν. Δεν θα μπορούσα να μη δώσω τη ψήφο μου. Όμως, υπάρχει μια επανάληψη του σκηνικού του 2021».