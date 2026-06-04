Η εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής ανέδειξε τις πολιτικές συγκλίσεις και τα μέτωπα που διαμορφώνονται μετά τις βουλευτικές εκλογές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση «νέου κοινοβουλευτικού μετώπου» ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεσης Δημοκρατίας.

Το Κίνημα αρχίζει την ανακοίνωσή του συγχαίροντας την κ. Δημητρίου για την εκλογή της στη θέση του Προέδρου της Βουλής και της εύχεται καλή θητεία, «για το καλό της Βουλής και της χώρας». Ωστόσο, σημειώνει ότι η διαδικασία εκλογής κατέδειξε «με τον πιο καθαρό τρόπο» τις πολιτικές συνεννοήσεις, τις διαβουλεύσεις και, όπως αναφέρει, τις παρασκηνιακές συναλλαγές των τελευταίων ημερών.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος

Τα πρώτα πράγματα πρώτα: τα συγχαρητήριά μας στην κ. Αννίτα Δημητρίου για την εκλογή της στη θέση του Προέδρου της Βουλής. Της ευχόμαστε καλή θητεία για το καλό της Βουλής και της χώρας.

Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο τις πολιτικές συγκλίσεις και τα μέτωπα που διαμορφώνονται μετά τις βουλευτικές εκλογές. Το νέο κοινοβουλευτικό μέτωπο ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, μαζί και η Άμεση Δημοκρατία, επιβεβαιώθηκε σήμερα και στην πράξη. Οι διαβουλεύσεις , οι πολιτικές συνεννοήσεις και οι παρασκηνιακές συναλλαγές των τελευταίων ημερών αναδείχθηκαν μέσα από τις επιλογές ενός εκάστου κόμματος.

Ανησυχητικές είναι οι σημερινές δηλώσεις του βουλευτή του ΔΗΚΟ κ. Χρύση Παντελίδη, με τις οποίες ουσιαστικά επιχειρείται η εδραίωση και κανονικοποίηση της συνεργασίας με το ΕΛΑΜ. Οι δημοκρατικοί πολίτες του Κέντρου οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα μηνύματα που στέλνονται μέσα από αυτή την προσπάθεια ξεπλύματος της άκρας δεξιάς. Σίγουρα δεν είναι αυτή η κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη, όπου γύρω από την ακροδεξιά σχηματίζεται μια «υγειονομική ζώνη». Διερωτάται κανείς πώς θα αιτιολογούσε τη στάση του αυτή το ΔΗΚΟ στην ευρωομάδα των σοσιαλιστών στην οποία μετέχει. Μια καλή δικαιολογία ίσως ήταν: στην Κύπρο είσαι ό,τι δηλώσεις!

Οι πολίτες είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το κόμμα που προεκλογικά κατηγορούσε καθημερινά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα όχι μόνο για έλλειψη σοβαρότητας αλλά και ως επικίνδυνα για την πολιτική ομαλότητα, μετεκλογικά, προς άγραν ψήφων, συνεργάζεται με την Άμεση Δημοκρατία, την οποία αναζήτησε ως πολιτικό εταίρο. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιδόθηκε και σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξή του κ. Φειδία Παναγιώτου. Απομένει να δούμε τα ανταλλάγματα.

Η Άμεση Δημοκρατία έγραψε την «αμεσοδημοκρατικότητα» στα παλαιότερα των υποδημάτων της, εφόσον αποφάσισε να στηρίξει την κ. Δημητρίου ερήμην των ψηφοφόρων της – με αλισβερίσια, όχι μέσω του περιλάλητου «application» που θα δήθεν θα καθιέρωνε τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Ο κ. Παναγιώτου, τόσο για την μη αποδοχή της έδρας του στη Βουλή, όσο και μέσω τις επιλογής της κ. Δημητρίου, έδειξε ότι τα περί «άμεσης δημοκρατίας» είναι κούφια λόγια για να κερδίζει ψήφους, όχι σοβαρές δεσμεύσεις. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι, όταν πρόκειται για τη νομή της εξουσίας, οι δήθεν αδιαπέραστες διαχωριστικές γραμμές εξαφανίζονται.

Η σημερινή διαδικασία κατέδειξε ότι ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία μπορεί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όμως αποτελούν εκφράσεις της ίδιας πολιτικής λογικής. Μιας λογικής που στηρίζεται στις συναλλαγές, στις ευκαιριακές συγκλίσεις και στη διατήρηση του ίδιου πολιτικού συστήματος.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το ΑΛΜΑ παρέμεινε συνεπές. Δεν συμμετείχε σε παρασκηνιακές διευθετήσεις, δεν μετείχε σε συναλλαγές και δεν απομακρύνθηκε ούτε στο ελάχιστο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις αρχές του.

Η συνέπεια λόγων και πράξεων είναι για εμάς εξόχως σημαντική. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε αυτή τη στάση μέσα και έξω από τη Βουλή, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη πραγματικής πολιτικής αλλαγής το 2028. 15 χρόνια ΔΗΣΥ, στις δύο εκδοχές του – το ΔΗΣΥ Ι του Νίκου Αναστασιάδη και το ΔΗΣΥ ΙΙ του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τον τέως πρόεδρο, «προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης» – είναι αρκετά.

Για την ώρα, ένα είναι το βέβαιο: Οι μάσκες έπεσαν από πολύ νωρίς.