Το Εθνικό Συμβούλιο είναι άτυπος θεσμός, που έχει συγκροτήσει ο Πρόεδρος Μακάριος για να έχει συμβουλευτικό ρόλο στη διαχείριση του Κυπριακού. Αρχικά συμμετείχαν οι αρχηγοί των κομμάτων, στη συνέχεια ελάμβαναν μέρος δυο από κάθε κόμμα ( επί Αναστασιάδη επανήλθε η συμμετοχή μόνο των αρχηγών). Χθες παρακολουθήσαμε ένα νέο φαινόμενο. Επειδή ο Πρόεδρος της Άμεσης Προσαρμογής, Φειδίας Παναγιώτου, δήλωσε άσχετος, έχει ορίσει στη θέση του, να παρακάθεται στο Εθνικό Συμβούλιο, άλλο πρόσωπο, που δεν είναι αξιωματούχος του κόμματος του ( κάτι ειπώθηκε ότι είναι μέλος). Φαίνεται πως η μια παρουσία του Προέδρου της Προσαρμογής, δεν ήταν αρκετή για να αντιληφθεί πως λειτουργεί.

Όλα αυτά που αναφέρονται δεν έχουν προφανώς σχέση με την επιλογή του προσώπου, αλλά με την απόφαση του κόμματος. Αξιωματούχους η Προσαρμογή έχει. Και μάλιστα εκλεγμένους. Εκτός κι εάν, για να αποφύγει τους καυγάδες ( που δεν τους απέφυγε), επέλεξε το μέλος.

Κ.ΒΕΝ