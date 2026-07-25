Μπορεί σήμερα να χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο, ωστόσο ο αποκαλούμενος «δρόμος του θανάτου» εξακολουθεί να προκαλεί δέος ακόμη και στους πιο έμπειρους οδηγούς.

Κατολισθήσεις, παντελής απουσία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και θέα ο γκρεμός. Αυτό είναι το θανατηφόρο τρίπτυχο που έχει υφάνει τον μύθο του δρόμου Yungas της Βολιβίας, με αποτέλεσμα να έχει κατοχυρώσει τον μακάβριο τίτλο «ο δρόμος του θανάτου».

Ο δρόμος Yungas είναι ένας φιδίσιος χωμάτινος δρόμος μήκους περίπου 64 χλμ., ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα La Paz με τη δασική περιοχή Yungas που αποτελεί μέρος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, ενώ σε αρκετά σημεία του, το πλάτος του δρόμου δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα.

Ο τραγικός απολογισμός των δεκάδων νεκρών Βολιβιανών μεταξύ των ετών 1999-2003 αποτελεί αδιάσειστο στοιχείο για την ακραία επικινδυνότητα του δρόμου, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να αποτελεί ατραξιόν για περισσότερους από 25.000 τουρίστες που συνεχίζουν να τον επισκέπτονται κάθε χρόνο, παίζοντας τη ζωή τους… στα ζάρια.

Μάλιστα η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Jeremy Clarkson εμφανίστηκε εμφανώς αγχωμένος οδηγώντας στον εν λόγω δρόμο, σε επεισόδιο της εκπομπής Top Gear, χαρίζοντας στη διαδρομή παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Ωστόσο από το 2007 οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους μία ασφαλέστερη, εναλλακτική διαδρομή, η οποία τους έχει απαλλάξει από αυτή την εφιαλτική δοκιμασία.

Έτσι, σήμερα ελάχιστοι χρησιμοποιούν την επικίνδυνη διαδρομή για να φτάσουν στη δασική περιοχή Yungas. Οι περισσότεροι την επιλέγουν από περιέργεια, για να απολαύσουν το εντυπωσιακό τοπίο ή απλώς για να πουν ότι οδήγησαν στον άλλοτε πιο επικίνδυνο δρόμο του κόσμου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, παρόλο που o δρόμος αποφεύγεται από πολλούς οδηγούς, κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν μνημεία σε σχήμα σταυρού που είναι αφιερωμένα στους νεκρούς της χωμάτινης διαδρομής και υπενθυμίζουν στους επισκέπτες τις παγίδες που καιροφυλακτούν.

carandmotor.gr