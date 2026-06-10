Η δεύτερη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Πέμπτη, θα είναι ολιγόλεπτη. Όλο το «ζουμί» θα είναι μετά τη λήξη της συνεδρίας του νομοθετικού σώματος.

Στην αυριανή συνεδρία, η δεύτερη με τη νέα της σύνθεση, θα επικυρωθεί η Επιτροπή Επιλογής και θα διοριστούν οι νέοι γραμματείς και κοσμήτορας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τις τρεις αυτές θέσεις – γραμματέων και κοσμήτορα – θα αναλάβουν τρεις νέοι βουλευτές από τα τρία πρώτα κόμματα. Αυτές, όπως πληροφορείται το philenews, θα κατανεμηθούν ως εξής:

Γραμματείς: Νικολέττα Κωνσταντίνου (ΔΗΣΥ) και Αναστασία Χάσικου (ΑΚΕΛ)

Κοσμήτορας: Μάριος Πελεκάνος (ΕΛΑΜ)

Όλα τα φώτα θα είναι όμως στραμμένα στα όσα έπονται της αυριανής ολομέλειας της Βουλής καθώς θα ακολουθήσει σύσκεψη κατά την οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Το πρώτο που θα ξεκαθαρίσει είναι ο τελικός αριθμός των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών – εάν θα είναι 14, 15 ή 16. Από εκεί και πέρα θα γίνει καταμερισμός του πόσες θα πάρει το κάθε κόμμα.

Το πόσες προεδρίες θα πάρει το κάθε κόμμα που δικαιούται είναι στη βάση των ποσοστών που έλαβε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Προεδρίες δικαιούνται μόνο τα κόμματα εκείνα που έχουν τουλάχιστον επτά βουλευτές.

Η κατανομή θα γίνει ανάμεσα σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με μια πρώτη συζήτηση που έγινε, ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ θα πάρουν από πέντε προεδρίες, ΕΛΑΜ-ΔΗΚΟ από τρεις, εάν τελικά θα είναι 16 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Εάν διαφοροποιηθεί ο αριθμός των Επιτροπών θα υπάρξει και αλλαγή του αριθμού των προεδριών που θα πάρει το κάθε κόμμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι στο σενάριο των 16 Επιτροπών ο ΔΗΣΥ δικαιούται 6, το ΑΚΕΛ 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2. Σε περίπτωση 14, ανέφερε, ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ δικαιούνται από 5, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ θα πάρουν από 2.

Σε περίπτωση που είναι 15 οι επιτροπές τότε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θα έχουν από 5, το ΕΛΑΜ 3 και το ΔΗΚΟ 2.