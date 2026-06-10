Σε τροχιά σύγκρουσης φαίνεται να οδεύουν τα κόμματα, καθώς η κατανομή των προεδριών των επιτροπών αποδεικνύεται μια δύσκολη πράξη για όλους. Το όλο θέμα δεν αποκλείεται να φτάσει μέχρι και τα δικαστήρια εάν στον τελικό διαμοιρασμό δεν πάρουν όλοι αυτό που ζητούν.

Στην πρώτη σύσκεψη αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων που πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή, φάνηκαν οι προθέσεις. Και τα μηνύματα κάθε άλλο από ενθαρρυντικά είναι ως προς την επίτευξη μιας εύκολης συμφωνίας.

Μένουν ως έχουν οι επιτροπές

Ένα θέμα στο οποίο όλα τα κόμματα δείχνουν να συμφωνούν είναι ότι και στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο οι επιτροπές της Βουλής θα είναι 16 και δεν θα μειωθούν στις 14, όπως είχε αρχικώς προτείνει το ΕΛΑΜ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας στη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης φάνηκε να υπερισχύει η θέση για διατήρηση του υφιστάμενου αριθμού κοινοβουλευτικών επιτροπών, δηλαδή 16.

Έτσι, επιτροπές όπως η Περιβάλλοντος και η Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που λέχθηκε ότι θα μπορούσαν να συμπτυχθούν όπωςκαι η Γεωργίας και Νομικών, αντίστοιχα, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να είναι χωριστές επιτροπές.

Ένα σημείο στο οποίο συμφώνησαν όλοι χθες είναι τα μέλη της κάθε επιτροπής από 11 να μπορούν να γίνουν 12 ώστε σ’ αυτές να υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης από όλα τα κόμματα. Σημειώνεται ότι κάθε βουλευτής δύναται να συμμετέχει μέχρι και σε τέσσερις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Προσπέρασαν την εύκολη λύση

Με τον αριθμό των 16 επιτροπών και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κανονισμό της Βουλής, τότε η εξίσωση θα ήταν: 5-5-3-3. Δηλαδή από πέντε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και από τρεις ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ.

Μια εύκολη λύση θα ήταν τα κόμματα να διατηρήσουν τις προεδρίες που είχαν και κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και όσες επιτροπές έχουν μείνει «ορφανές» να πάνε στο κόμμα που δεν είχε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο προεδρία επιτροπής, δηλαδή το ΕΛΑΜ.

Και κάπου εδώ όμως ξεκινούν τα δύσκολα, καθώς μπαίνουν κάτω απαιτήσεις. Από πλευράς ΑΚΕΛ φαίνεται να υπάρχει αντίδραση σε σχέση με ποιες προεδρίες θέλει το ΕΛΑΜ, που είναι η Άμυνας, η Παιδείας και η Περιβάλλοντος.

Δώρα και… αντίδωρα

Το κόμμα της Αριστεράς δείχνει να θέλει πίσω την επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία έμεινε «ορφανή» (στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο την προεδρία την είχαν οι Οικολόγοι). Η Περιβάλλοντος ήταν μια επιτροπή που κατείχε στο παρελθόν το ΑΚΕΛ και την οποία κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο «δώρισε» στους Οικολόγους.

Από την άλλη φαίνεται πως το ΑΚΕΛ δεν είναι και τόσο ένθερμο με τη διατήρηση της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάτι που αφήνει να διαφανούν προθέσεις για ένα νέο «δώρο» αυτή τη φορά προς το Άλμα και την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου μέχρι και την ημέρα που τέθηκε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ.

Μέχρι και τα δικαστήρια θα φτάσει

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών λαμβάνουν εκείνα τα κόμματα που έχουν τουλάχιστον 7 βουλευτές. Στην προκειμένη περίπτωση ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Αυτό όμως δεν βρίσκει σύμφωνο το Άλμα.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου πήγε χθες στη σύσκεψη με 17σέλιδη γνωμάτευση στα χέρια της προκειμένου να αποδείξει προς όλους γιατί το Άλμα «δικαιούται προεδρία επιτροπής». Από τις κινήσεις του Άλματος δεν αποκλείεται στο τέλος, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα για προεδρία, να οδηγηθεί το όλο ζήτημα μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κι εδώ μπαίνει στην εξίσωση και πάλι το «δώρο» ΑΚΕΛ και το ενδεχόμενο να δώσει την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Άλμα. Κι αυτό μπορεί να γίνει και μαθηματικά, εάν τελικά πάρει την Περιβάλλοντος τότε θα μπορεί και πάλι να μείνει στις 5 αφήνοντας την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για άλλο κόμμα.

Το ερώτημα όμως είναι ποιο από τα άλλα κόμματα θα θελήσει να μείνει με μια λιγότερη απ’ αυτές που σήμερα δικαιούται. Και φαίνεται πως κανένας δε είναι σήμερα διατεθειμένος να λάβει κάτι λιγότερο απ’ ό,τι δικαιούται ή διεκδικεί. Και αρχίζοντας από την Πέμπτη το απόγευμα προμηνύεται μια καθόλα δύσκολη εβδομάδα μέχρι να υπάρξει τελική συμφωνία.

Ξεκινούν με την Επιτροπή Επιλογής

Στη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης συμφωνήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία αναμένεται να εκλεγεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρία της ερχόμενης Πέμπτης. Πριν από την Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη αρχηγών, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Επιλογής θα απαρτίζεται από τρεις βουλευτές του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Καρούλλα, καθώς και από τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Παράλληλα, θα συμμετέχει ένας βουλευτής από το ΔΗΚΟ, κατά πάσα πιθανότητα ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, είτε ο Σωτήρης Ιωάννου είτε ο Λίνος Παπαγιάννης. Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Ποιοι βρέθηκαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη, υπό την προεδρία της κ. Δημητρίου, συμμετείχαν εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου, εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Γιώργος Λουκαΐδης και ο βουλευτής Άριστος Δαμιανού, εκ μέρους του ΕΛΑΜ οι βουλευτές Λίνος Παπαγιάννης και Σωτήρης Ιωάννου, εκ μέρους του ΔΗΚΟ ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος και ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου, εκ μέρους του Άλματος η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και εκ μέρους της Άμεσης Δημοκρατίας η αντιπρόεδρος του κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.