Σε τρίτη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λεμεσό, κατά το οποίο τραυματίστηκε 21χρονος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 26 ετών, το οποίο φέρεται, βάσει μαρτυρίας, να είχε εμπλοκή στον καβγά μεταξύ Σύριων.

Ανακρινόμενος, ο 26χρονος φέρεται να τοποθετεί τον εαυτό του στο σημείο, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς.

Σε σχέση με τον λόγο του επεισοδίου, σύμφωνα με την Αστυνομία, φαίνεται να πρόκειται για προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο διαφορετικών οικογενειών.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ίδια υπόθεση, η Αστυνομία προχώρησε το Σάββατο στη σύλληψη δύο προσώπων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος. Οι δύο είναι ύποπτοι για τον τραυματισμό 21χρονου ομοεθνούς τους μετά από καβγά.

Σύμφωνα με την αρχική αστυνομική ενημέρωση, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μέλη της Αστυνομίας ενημερώθηκαν για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στην περιοχή εντόπισαν ένα πρόσωπο τραυματισμένο. Επρόκειτο για 21χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγινε συρραφή και έτυχε νοσηλείας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, μέλη της Αστυνομίας που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή εντόπισαν δύο πρόσωπα, ένας εκ των οποίων κρατούσε μεταλλική αλυσίδα και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής επιθετικού οργάνου.

Και τα δύο πρόσωπα δεν είχαν στην κατοχή τους οποιαδήποτε έγγραφα και συνελήφθησαν για σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων τους. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 21χρονο και 15χρονο.

Οι δύο οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον Δικαστηρίου ως ύποπτοι για τον τραυματισμό του ομοεθνούς τους και για άλλα αδικήματα, με το Δικαστήριο να διατάσσει την οκταήμερη κράτησή τους για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.