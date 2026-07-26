Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, οπλοφορίας για διέγερση τρόμου, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή και κατοχής επιθετικού οργάνου, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, στις 20/07/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.