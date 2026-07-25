Αναθεώρηση των τελών έκδοσης αδειών οικοδομής σε όλες τις κατηγορίες αναπτύξεων, από οικίες μέχρι και τα τουριστικά καταλύματα, τις βιομηχανίες κοκ. βρίσκεται στα σκαριά.

Μάλιστα, κάποιοι εισηγούνται όπως τα τέλη για άδεια οικοδομής μιας οικίας αυξηθούν από περίπου €100 σε περίπου €400, την τελική απόφαση για τα οποία θα κληθεί να πάρει η Βουλή. Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, θεωρεί μεν πως η αύξηση των τελών είναι δικαιολογημένη αλλά την ίδια στιγμή φέρεται να διαμήνυσε πως δεν είναι διατεθειμένος να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο θα προνοεί αύξηση του τέλους πέραν των €180.

Η συζήτηση του θέματος αναμένεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο, όταν θα επαναλειτουργήσει το Κοινοβούλιο αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο του νομοσχεδίου το οποίο καταγράφεται το ύψος της προτεινόμενης αύξησης θα παραμείνει κενό ώστε να καθοριστεί από τη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων και των εμπλεκομένων φορέων. Ωστόσο, με βάση και τους συσχετισμούς, δεν είναι βέβαιο ότι η Βουλή θα δεχθεί να αναλάβει το ρόλο του κράτους καθορίζοντας η ίδια το αναθεωρημένο τέλος.

Πάντως, οι ΕΟΑ οι οποίοι ευνοούν την αύξηση του τέλους, υποδεικνύουν αφενός, πως η προτεινόμενη αύξηση δεν σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση και επικαλούνται το γεγονός ότι η τελευταία φορά που επήλθε αναθεώρηση ήταν το 2003.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, με τον οποίο συμφωνούν και άλλοι πρόεδροι ΕΟΑ, στηρίζοντας την ανάγκη αύξησης του τέλους, σημειώνει τις εξής αλλαγές που μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια:

– Η συνολική αύξηση του πληθωρισμού είναι περίπου 55%

– Οι μισθοί έχουν αυξηθεί περίπου κατά 90%

– Το κόστος κατασκευής κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 186%.

Οι ΕΟΑ υποδεικνύουν ότι τα τέλη είναι ανταποδοτικά και από αυτά δεν έχουν κέρδος αλλά καλύπτουν το κόστος εξέτασης/έκδοσης των αδειών και η αναθεώρησή τους θα συμβάλει στην επιβίωση των Οργανισμών και στην προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα κάστανα από τη φωτιά κλήθηκε να βγάλει το ΕΤΕΚ αναλαμβάνοντας τον ρόλο υπολογισμού των τελών, κάνοντας «ασκήσεις επί χάρτου» και λαμβάνοτας υπόψιν όλους τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκδοση των αδειών. Το ΕΤΕΚ δεν θα έχει άμεσο όφελος από την αναθεώρηση και το «κέρδος» θα είναι έμμεσο, υπό την έννοια ότι η διαφοροποίηση των τελών πάει πακέτο με την απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού/καθορισμού τους, κάτι το οποίο οδηγεί σε εξοικονόμηση χιλιάδων ανθρωποωρών που απαιτούνταν για τον υπολογισμό τους.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής ανέφερε στον «Φ», πως με την απλοποίηση των διαδικασιών υπολογισμού τόσον οι εμπλεκόμενοι (ΕΟΑ και μελετητές) όσον και ο πολίτης θα γνωρίζουν χωρίς προστριβές το ποσόν που πρέπει να καταβληθεί για την έκδοση της άδειας οικοδομής που τους αφορά. Την ίδια ώρα, με τη λύση που προτείνει το ΕΤΕΚ, το κόστος της υπηρεσίας αδειοδότησης θα επωμίζονται όσοι θέλουν να κτίσουν και όχι το σύνολο των πολιτών οι οποίοι εξυπηρετούνται από τον κάθε ΕΟΑ. Με άλλα λόγια, με τα σημερινά τέλη επωφελούνται όσοι κτίζουν (επαγγελματίες και μη) με δεδομένο ότι ο ΕΟΑ εξασφαλίζει τα χρήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία της υπηρεσίας και από άλλους τομείς δραστηριότητάς του (αποχετευτικά, υδατοπρομήθεια) οπόταν το κόστος μετακυλίεται σε όλους.

Το θέμα αναθεώρησης των τελών ξεκίνησε με αίτημα προς το κράτος να χρηματοδοτήσει τον τομέα αδειοδότησης, κάτι το οποίο απέρριψε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Το θέμα άρχισε να εξετάζεται πιο ζεστά, όταν το ΕΤΕΚ απευθύνθηκε στον υπουργό Εσωτερικών εγείροντας θέμα απλοποίησης της διαδικασίας υπολογισμού των τελών. Στη συζήτηση επάνω ετέθη και το θέμα της αναθεώρησης των τελών των αδειών οικοδομής και το ΕΤΕΚ ανάλαβε να μελετήσει το θέμα. Αφού εξέτασε και συνυπολόγισε όλες τις παραμέτρους ετοίμασε σχετική πρόταση την οποίαν θα εξετάσουν οι ΕΟΑ και το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής ανέφερε στον «Φ», πως βασική επιδίωξη είναι ο υπολογισμός των τελών να γίνεται με πιο αντικειμενικό, κατανοητό και εύχρηστο τρόπο, περιορίζοντας την ανάγκη για πολύπλοκους επιμέρους υπολογισμούς μειώνοντας παράλληλα τις καθυστερήσεις. Επίσης, σε μια προσπάθεια αναζήτησης της χρυσής τομής, στόχος της νέας προσπάθειας ήταν η διασφάλιση των αρχών της κοστοστρέφειας και της ανταποδοτικότητας, ώστε, κατά γενικό κανόνα, τα τέλη να αντανακλούν το πραγματικό διοικητικό κόστος εξέτασης των αιτήσεων. Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαίο να διατηρηθεί εύλογη συνέχεια της υφιστάμενης μεθοδολογίας και πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώχθηκε η εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας να μην επιφέρει σημαντικές μεταβολές στα τέλη, τόσο ανά κατηγορία ανάπτυξης όσο και στο συνολικό ύψος των εσόδων.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξηγεί επίσης, πως φιλοσοφία της νέας πρότασης είναι η αντικατάσταση μιας σύνθετης και υποκειμενικής μεθοδολογίας με ένα απλό, διαφανές και εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα υπολογισμού τελών, βασισμένο κυρίως σε σαφείς κατηγορίες ανάπτυξης με κεντρική παράμετρο τους καλυμμένους χώρους και την μείωση των κατηγοριών ανάπτυξης. Ο κ. Κωνσταντής θεωρεί, πως με την πρόταση του Επιμελητηρίου τηρείται η αρχή της ανταποδοτικότητας η αρχή της συνέχειας.

Το ύψος αναθεώρησης των τελών

Όσον αφορά την ταμπακέρα, δηλαδή το ύψος της αναθεώρησης των τελών, η πρόταση του ΕΤΕΚ προνοεί δικαιώματα τα στεγαστικά υποστατικά €3,5 ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) καλυμμένου χώρου, για εμπορικά γραφεία €10 ανά τ.μ., για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, πρατήρια πετρελαιοειδών προτείνονται €8 ανά τ.μ., για τουριστικές αναπτύξεις €10 ανά τ.μ., για υποστατικά εκπαίδευσης €6 ανά τ.μ., για εγκαταστάσεις υγείας, κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας €10 ανά τ.μ., για αθλητικές διευκολύνσεις €5 ανά τμ. Καλυμμένου χώρου και €2 ανά τ.μ. ακάλυπτου χώρου. Για αναψυχή/ψυχαγωγία και πολιτιστικούς σκοπούς €10 ανά τ.μ., για χώρους λατρείας και κοιμητήρια €1 ανά τ.μ., για γεωργία και κτηνοτροφία €0,70 ανά τ.μ., για υποσταθμούς της ΑΗΚ / Βιολογικούς Σταθμούς / Αντλιοστάσια / Αφαλατώσεις €10 ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα €500.

Για κεραίες τηλεφωνίας προτείνονται €1.000 εάν εγκαθίσταται στην οροφή οικοδομής ή €1.500 εάν ανεγείρεται στο έδαφος. Για φωτοβολταϊκά πάρκα προτείνεται €1,50 ανά τ.μ. και για αιολικά Πάρκα προτείνεται 1% της εκτιμώμενης αξίας της οικοδομικής εργασίας.