Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας, όπου έκαψαν μία αμερικανική και μία ισραηλινή σημαία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» – μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Simpatizantes de Delcy Rodríguez queman imágenes de Trump y Marco Rubio. El presidente Trump está demorado en llevar a Delcy Rodríguez a visitar a Maduro. pic.twitter.com/jzy8VLQu61 July 24, 2026

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

protothema.gr