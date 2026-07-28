Στη διερεύνηση μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελίας, η οποία αφορά 4χρονο ασθενή, προχωρά ο ΟΚΥπΤ. Η μητέρα του παιδιού αναφέρθηκε δημόσια για κωλυσιεργία όλων των γιατρών με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, το παιδί που νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας εδώ και μισό μήνα, να είναι σήμερα εγκεφαλικά νεκρό.

Όπως αναφέρθηκε, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Δυστυχώς, μεταφέρεται από το περιβάλλον του παιδιού, φαίνεται ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, με τους γονείς του να καταγγέλλουν καθυστέρηση και σοβαρά λάθη.

Πώς απαντά ο ΟΚΥπΥ

Σε σχέση με δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν δηλώσεις μητέρας σχετικά με την αντιμετώπιση του 4χρονου παιδιού της, ο ΟΚΥπΥ έλαβε υπόψιν τις αναφορές και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.